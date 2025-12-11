Ministro grego eleito novo presidente do Eurogrupo

Os ministros das Finanças da Zona Euro elegeram o grego Kyriakos Pierrakakis como novo presidente do Eurogrupo. Pierrakakis ganhou a corrida ao belga Vincent van Peteghem, considerado superfavorito, e toma posse já esta sexta-feira para cumprir um mandato de dois anos e meio.

Pierrakakis é o nome escolhido para suceder ao irlandês Pascal Donohoe – que deixou o cargo em novembro para ser diretor executivo do Banco Mundial – na liderança do grupo informal de ministros das Finanças do euro. A primeira reunião do Eurogrupo na presidência do grego está agendada para 19 de janeiro.

Em conferência de imprensa Kyriakos Pierrakakis que há alguns anos em Bruxelas se discutia se a Grécia permanecia ou não na Zona Euro mas que coletivamente o país soube ultrapassar as dificuldades. “Esta lição não serve apenas para os gregos, mas para a Europa“, frisou o ministro.

Aos 42 anos, conta já com uma vasta experiência governativa. É ministro da Economia e Finanças da Grécia apenas desde março deste ano, na sequência de uma reformulação do governo Kyriákos Mitsotákis (Nova Democracia), tendo transitado do cargo de ministro da Educação (2023-2025). No executivo anterior ocupou as funções de ministro da Digitalização (2019-2023).

Vincent van Peteghem era considerado o superfavorito nesta eleição, mas a relutância da Bélgica em relação à ideia de mobilizar ativos russos congelados no país para financiar a reconstrução da Ucrânia terá contribuído para a derrota do atual vice-primeiro-ministro belga.

Embora longe do protagonismo que teve durante a pandemia, o presidente do Eurogrupo mantém um papel relevante na preparação e condução das reuniões dos ministros das Finanças da Zona Euro e na representação do Eurogrupo em instâncias internacionais, desde o G7 até às reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial.

(notícia atualizada às 17h49)