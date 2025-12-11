Morais Leitão tem seis novos sócios

A Morais Leitão anuncia a promoção de Philipp Melcher a sócio de indústria e de Diana Ettner, Elmano Sousa Costa, Isabel Valente Dias, Rita Nunes dos Santos e Vasco Xavier Mesquita a sócios contratados da Sociedade. Esta decisão reflete o compromisso contínuo com a renovação estratégica e geracional e o reforço das competências em áreas de especialização essenciais para o desenvolvimento do negócio e para a resposta às necessidades dos clientes.

Diana Ettner e Vasco Xavier Mesquita assumem ainda funções de coordenação do Departamento de Direito Público, com desenvolvimento de novas áreas.

Quem são os novos sócios?

Philipp Melcher – Especialista em direito de concorrência português e europeu, reforça a vocação internacional da Morais Leitão. Tem assumido responsabilidades nos setores das telecomunicações e da tecnologia, contribuindo para o aprofundamento destas áreas estratégicas.

Diana Ettner – Cocoordenadora do Departamento de Direito Público, tem uma atuação especialmente orientada para o Ambiente e para temas ESG, aliando a estes uma forte atenção à inovação e à simplificação administrativa, tanto em organizações como em empresas.

Elmano Sousa Costa – Especializado em financiamentos, incluindo project finance e derivados, tem acompanhado projetos cross-border de infraestruturas, sobretudo no setor de oil & gas. Mantém uma forte ligação à América Latina, onde já desenvolveu experiência profissional, nomeadamente no Brasil.

Isabel Valente Dias – Recém-doutorada em Direito do Trabalho, com uma tese dedicada ao relevante tema da retribuição no âmbito do contrato de trabalho. Tem participado nos projetos e transações mais complexos, incluindo processos de reestruturação empresarial e contencioso laboral, tendo ainda vasta experiência na prestação de serviços especializados em matéria de remunerações e benefícios.

Rita Nunes dos Santos – litigator há mais de dez anos, a Rita tem vindo a especializar-se no contencioso bancário e financeiro, uma área de crescente relevância no panorama jurídico nacional.

Vasco Xavier Mesquita – Cocoordenador da equipa de Direito Público, tem trabalhado há mais de 15 anos em diversas matérias relacionadas com procedimentos, contratos e litígios, desenvolvendo a sua atividade nos setores de infraestruturas, transportes e construção, bem como no setor da defesa e aeroespacial, áreas de negócio em expansão e de elevada complexidade técnica.

“Cada advogado agora reconhecido tem um mérito individual indiscutível; são pessoas ímpares que refletem bem o nosso compromisso com a especialização e com o desenvolvimento de novas áreas, mantendo a exigência ética e profissional que sempre caracterizaram a nossa advocacia. Estes sócios representam o nosso futuro: destacam-se pela liderança estratégica, atenção esmerada ao cliente, excelência técnica e capacidade de antecipar os desafios que se colocam aos clientes. Não poderíamos estar mais satisfeitos!”, diz Martim Krupenski, managing partner da Morais Leitão.