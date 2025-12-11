Defesa

NATO à beira de uma guerra como a que enfrentaram os “nossos avós”, diz Mark Rutte

Segundo o secretário-geral, a Rússia trouxe a guerra de volta à Europa e os aliados da NATO devem estar preparados para uma guerra da mesma magnitude que "nossos avós e bisavós enfrentaram".

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) Mark Rutte alertou os países membros para se preparem para uma possível guerra em grande escala, uma vez que considera que a Rússia pode atacar a aliança dentro de cinco anos, avança o Politico. “Somos o próximo alvo da Rússia. E já estamos em perigo”, disse Mark Rutte na quinta-feira.

Sublinhando positivamente o aumento da despesa na defesa, Rutte relembra que é necessário fazer mais e que os membros da aliança devem mudar para uma mentalidade de “tempo de guerra”.

“Receio que muitos estejam silenciosamente complacentes. Muitos não sentem a urgência. E muitos acreditam que o tempo está do nosso lado. Não está. O momento de agir é agora”, disse, reforçando que a Rússia pode ser forte o suficiente para atacar o território da NATO mais cedo do que muitos supõem.

Recorde-se que no início de dezembro, o presidente russo, Vladimir Putin, advertiu que a Rússia está preparada para travar uma guerra com a Europa se for essa a pretensão dos europeus, embora não a deseje. “Não temos a intenção de fazer guerra à Europa, mas se a Europa o desejar e começar, estamos prontos imediatamente”, afirmou.

