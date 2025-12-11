Novos apoios E-Lar abrem hoje. Termoacumulador é o favorito, famílias vulneráveis captam 30% dos vouchers

O E-Lar é um programa de apoio que atribui um valor, na forma de voucher, às famílias que queiram comprar equipamentos elétricos para substituir equipamentos a gás com funções equivalentes. A estreia foi em setembro deste ano, mas antes do ano acabar já há um ‘bis’: esta quinta-feira, 11 de dezembro, às 10h30, dá-se início a uma nova fase de candidaturas.

Da experiência da primeira fase retira-se que o termoacumulador foi o equipamento no qual as famílias mais utilizaram os respetivos vouchers, sendo que as famílias vulneráveis captaram apenas cerca de um terço do total de vouchers atribuídos.

Para os interessados em participar no programa, o ECO/Capital Verde lançou um descodificador que explica as regras de candidatura: quem pode participar, que equipamentos pode comprar e qual o valor de apoio a que tem direito, além de explicar como funciona o sistema de vouchers. Pode consultá-lo aqui.

No conjunto das duas fases, o ministério do Ambiente e Energia conta apoiar um total de cerca de 59.000 famílias na aquisição de equipamentos.

De acordo com os dados cedidos pela tutela ao ECO/Capital Verde, na primeira fase foram atribuídos 21.662 vouchers, dos quais já foram descontados 8.197. Sendo que, notou ainda o Ministério, “os números estão em permanente atualização”.

Até ao momento, o equipamento mais procurado é o termoacumulador elétrico, nos dois grupos de beneficiários. Ministério do Ambiente e Energia Fonte oficial

As famílias podiam usar os vouchers para comprar placas elétricas de indução ou convencionais, fornos elétricos e termoacumuladores elétricos, que devem substituir fogões, fornos e esquentadores a gás. “Até ao momento, o equipamento mais procurado é o termoacumulador elétrico, nos dois grupos de beneficiários”, afirma fonte oficial.

Dos vouchers emitidos, 6.834 estão nas mãos de famílias vulneráveis e 14.828 foram recebidos por famílias sem necessidades sociais identificadas. Já entre os usados, 3.449 correspondem a famílias vulneráveis e 4.748 às restantes famílias.

Os vouchers ainda se encontram dentro da sua validade. Por isso, temos a convicção de que a maioria da verba, senão mesmo toda, disponibilizada na primeira fase, vai ser usada. Ministério do Ambiente e Energia Fonte oficial

Isto significa que quase 70% dos vouchers foram entregues a famílias não vulneráveis. Já quando se olha aos vouchers descontados, a percentagem de famílias não vulneráveis a utilizá-los é inferior, de apenas 57%. Já as famílias vulneráveis pesam 42% nos vouchers aplicados, apesar de terem recebido menos de um terço dos vouchers atribuídos.

Geograficamente, contam-se mais vouchers atribuídos em Lisboa — quase 5.000, ou perto de um quarto do total –, seguidos dos 3.294 arrecadados por famílias do distrito do Porto e, em terceiro lugar, Setúbal, com 1.935.

Nota: Se está a aceder através das apps, carregue aqui para abrir o gráfico.

A validade do voucher do Programa E-Lar é de 60 dias, findos os quais não poderá ser aceite. E ainda estão por usar quase 13.500, isto é, mais de metade dos atribuídos na primeira fase do programa.

Questionado sobre qual o destino a dar às verbas correspondentes, caso os voucers não cheguem todos a serem descontados, o Governo não esclareceu. “Os vouchers ainda se encontram dentro da sua validade. Por isso, temos a convicção de que a maioria da verba, senão mesmo toda, disponibilizada na primeira fase, vai ser usada“, afirmou apenas.