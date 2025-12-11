Paramount promete “caminho mais rápido e certo” aos acionistas da Warner Bros. Discovery

A empresa apresenta argumentos como o "financiamento à prova de falhas" e a promessa de que a sua oferta "oferece valor superior e um caminho mais rápido e seguro" para convencer os acionistas.

A Paramount Skydance enviou nesta quarta-feira uma carta aos acionistas da Warner Bros. Discovery (WBD) a encorajá-los a preferir a sua oferta de compra de toda a empresa, em relação à apresentada pela Netflix para adquirir os estúdios, HBO e HBO Max.

Entre os argumentos apresentados estão o “financiamento à prova de falhas” e a promessa de que a sua oferta “oferece valor superior e um caminho mais rápido e certo para a conclusão do negócio”. “Não é demasiado tarde para perceber os benefícios da proposta da Paramount se decidir agir agora e oferecer as suas ações“, aponta o mesmo.

Na carta aberta, o CEO da Paramount, David Ellison afirma que acreditam “ser os melhores gestores não apenas para construir valor a longo prazo para o ativo, mas também para encantar o público e ajudar a cultivar uma comunidade criativa mais vibrante. Financiamos, fundamos e, posteriormente, fundimos a Skydance com Paramount e sabemos os sacrifícios e investimentos necessários para capitalizar e expandir um negócio de media. Sou apaixonado e dedicado a essa busca, comprometido em investir o meu próprio dinheiro, e é, por isso, que vos escrevo hoje.”, refere.

O executivo contraria ainda as especulações de que não “somos ‘bons pagadores’ (ou que poderíamos cometer fraude para tentar fugir das nossas obrigações), como algumas reportagens especularam”. Evidenciado o facto de a WBD e os seus consultores nunca os terem contactado “para levantar qualquer dúvida ou preocupação, ou para pedir esclarecimentos sobre o fundo fiduciário ou sobre nossos documentos de compromisso de capital“.

Recorde-se que, na sexta-feira, o negócio entre a Netflix e a Warner foi tido como fechado até à oferta hostil da Paramount apresentada na segunda. Ted Sarandos, co-ceo da Netflix, citado pelo Deadline, já reagiu à proposta da Paramount, afirmando ser “totalmente esperada”. Apesar disso, “estamos muito confiantes de que vamos concluir o negócio”. Os acionistas da WBD têm até ao dia 8 de janeiro para tomar uma decisão.