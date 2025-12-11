Polémica com IA leva McDonald’s dos Países Baixos a retirar anúncio do ar

O objetivo inicial da campanha, segundo a McDonald's dos Países Baixos, era "refletir sobre os momentos de stress que ocorrem durante as festividades".

A McDonald’s dos Países Baixos utilizou a inteligência artificial no seu anúncio de Natal, seguindo a pisada de marcas como a Coca-Cola. No entanto, tal como ela, o anúncio gerou controvérsia online. Neste caso, levou mesmo a que a marca retirasse o anúncio do seu canal de Youtube.

De acordo com a BBC, o anúncio tornou-se público no sábado, dia 6 de dezembro. Bastaram três dias para a marca remover o vídeo, afirmando em declarações, que o momento serviu como “uma importante aprendizagem”, enquanto a empresa explorava “o uso efetivo da IA”.

O objetivo inicial da campanha, segundo a McDonald’s dos Países Baixos, era “refletir sobre os momentos de stress que ocorrem durante as festividades”.

O anúncio foi criado através de uma parceria entre a agência TBWA\Neboko e a produtora The Sweetshop. Numa declaração ao Little Black Book (entretanto eliminada), mas recuperada pela Forbes, a produtora explicou que a campanha demorou “sete semanas” de noites mal dormidas a ser executada. “Gerámos o que parecia ser um conjunto de dailies — milhares de takes — e depois editámo-las exatamente como faríamos em qualquer produção de alta qualidade. Isso não foi um truque de IA. Foi um filme.”

“A IA não fez este filme. Nós é que o fizemos”, remata a declaração. Frase que foi altamente criticada online. Um dos comentários na rede social X questionou o facto de considerarem a IA como eficiente em tempo, apesar de ter demorado semanas de trabalho árduo a gerar este trabalho “mau”.

O The Guardian nota também que a Melanie Bridge, diretora executiva da Sweetshop Films, defendeu o uso da IA numa publicação do LinkedIn. “Nunca se trata de substituir a arte, mas sim de ampliar o leque de ferramentas. A visão, o gosto, a liderança… tudo isso sempre será humano”, apontou, revelando que o anúncio envolveu 10 colaboradores durante cinco semanas a tempo inteiro.