Portugal e Ucrânia reforçam cooperação industrial na Defesa

Portugal e a Ucrânia reforçaram a cooperação industrial no setor da Defesa, após um Industry Day, organizado pela idD Portugal Defence, que reuniu em Lisboa 90 empresas dos dois países.

“A idD Portugal Defence e a Ukrainian Council of Defence Industry (UCDI) formalizaram ontem, dia 10 de dezembro, no âmbito do Industry Day entre Portugal e Ucrânia, um memorando de entendimento que estabelece uma nova fase na cooperação industrial no setor da Defesa entre os dois países“, informa a idD Portugal Defence, empresa pública que tem como missão promover o desenvolvimento da indústria de Defesa nacional, em comunicado.

O UCDI é uma associação independente de fabricantes privados de armamento e equipamento militar da Ucrânia, que reforça a “cooperação com o Estado e com parceiros internacionais, e contribui para moldar a arquitetura de segurança moderna do país”, pode ler-se em comunicado.

O memorando “define as bases para uma colaboração estratégica” visando “reforçar o envolvimento das indústrias de Defesa de Portugal e da Ucrânia”, bem como “facilitar a partilha de informação e de conhecimento” e ainda “identificar e desenvolver iniciativas conjuntas que promovam a inovação, o desenvolvimento de capacidades e a criação de parcerias estratégicas“.

“O memorando representa o compromisso em apoiar os objetivos de Defesa nacionais e internacionais, através da conjugação de competências, da cooperação e da mobilização das respetivas indústrias de Defesa”, destaca a idD Portugal Defence.

O encontro reuniu mais de 90 empresas dos dois países, tendo incluído apresentações institucionais e empresariais, e reuniões bilaterais, “ilustrando o interesse crescente em explorar oportunidades de colaboração e codesenvolvimento no setor da Defesa”.