Prémios dos Fundos Europeus 2025: Os projetos que estão a transformar Portugal

Há muito que os Fundos Europeus são motores da transformação de Portugal. Mas, na prática, o que se faz com estes fundos? Que impacto têm no dia-a-dia dos portugueses? Foi para responder a estas duas questões que se realizou a 2ª edição da Mostra dos Fundos Europeus, que culminou com a 1.ª edição dos Prémios dos Fundos Europeus, promovida pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão.

Entre 213 candidaturas, cinco projetos destacaram-se pela capacidade de levar Portugal mais longe, nas categorias Portugal + Inteligente, Portugal + Verde, Portugal + Conectado, Portugal + Social e Portugal + Próximo dos Cidadãos.

Na categoria Portugal + Inteligente, o prémio foi para o Município de Leiria com o projeto CIMRLEIRIA.06.13 – Sistema de Informação em Tempo Real. Com o apoio do Centro 2020, esta solução permite que todos tenham acesso a dados sobre transportes públicos, estacionamento e mobilidade sustentável, através de uma plataforma de gestão integrada, painéis interativos e uma aplicação móvel. Este é um projeto que demonstra como a tecnologia pode tornar as cidades mais inteligentes e acessíveis.

No Portugal + Verde, a Extensão da Linha Amarela do Metro do Porto (Santo Ovídio – Vila d’Este) reforçou a mobilidade urbana sustentável com três novas estações e registou mais de 1,7 milhões de validações no primeiro ano. A melhoria do acesso a serviços essenciais e os ganhos de tempo para os utilizadores traduzem-se em benefícios económicos de milhões, o que foi possível com o apoio do PO SEUR.

Já na categoria Portugal + Conectado, com o apoio do Centro 2020, a Stratio foi a grande premiada com o Stratio.Databox, solução de manutenção preditiva que utiliza Inteligência Artificial para antecipar falhas em frotas. Já adotada por mais de 13 mil veículos na Europa, esta tecnologia nacional coloca Portugal na vanguarda da mobilidade inteligente, reduzindo consumo de combustível e tempo de inatividade, além de gerar emprego qualificado.













O Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, da Associação Dignitude, foi o vencedor da categoria Portugal + Social. Com o apoio do PO ISE, esta iniciativa garante acesso gratuito a medicamentos comparticipados a quem não tem capacidade financeira, assegurando dignidade e anonimato. Uma rede que envolve autarquias, entidades sociais e farmácias, demonstrando o poder da inovação social.

Por fim, o prémio Portugal + Próximo dos Cidadãos foi para o Fundão, com o Projeto Fundão MEDEIA, que promove a integração de migrantes, requerentes de proteção internacional e da comunidade cigana através de mediadores locais. Superando a meta inicial de 250 cidadãos estrangeiros, reforçou a coesão social e o diálogo intercultural, com o apoio do PO ISE.

Se as distinções anteriores ficaram nas mãos de um júri especializado, aquele que é, muitas vezes, o prémio mais simbólico — o Prémio do Público — foi decidido diretamente pelos portugueses. E a resposta não deixou margem para dúvidas: mais de 70 mil votos atribuíram a vitória ao Sistema de Videovigilância e Deteção Automática de Incêndios da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria. Com apoio do PO SEUR, as câmaras de alta definição e sensores térmicos apoiados por Inteligência Artificial permitiram reduzir em 27% a área ardida em 2023 face à média dos três anos anteriores, antecipando operações e otimizando recursos da proteção civil.

As menções honrosas reconheceram ainda o Smart Farm 4.0, o Centro de Negócios Aeronáutico de Ponte de Sor, o ECOGRES 4.0, a Ponte 516 Arouca e a Estrutura Residencial para Demências em Castro Marim.

O sucesso desta 1.ª edição deixa uma certeza: para o ano há mais. Mais uma oportunidade para novos projetos se candidatarem, mostrarem o seu impacto e de que forma transformam a vida das pessoas. Mais uma oportunidade para provar que os fundos comunitários são motores da mudança, impulsionando um Portugal mais coeso, competitivo e sustentável.