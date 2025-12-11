Procura por máscaras nas farmácias dispara 385% devido ao aumento antecipado da gripe

A procura acumulada de máscaras nas farmácias comunitárias cresceu 385% nas últimas duas semanas, de acordo com dados do Observatório de Tendências da Cofares, que associa este aumento à prevenção e tratamento de infeções respiratórias face à chegada antecipada da gripe.

De acordo com os dados fornecidos, também se registou um aumento de 150% na procura de testes de antigénios, incluindo os combinados para o diagnóstico de SARS-CoV-2 e gripe A e B. Da mesma forma, os produtos destinados ao alívio dos sintomas da gripe e constipações registaram um aumento de 47%.

O avanço na circulação viral é atribuído à variante K da gripe A, uma estirpe que apresenta uma velocidade de transmissão superior às predominantes em campanhas anteriores. Embora não esteja associada a quadros clínicos de maior gravidade, esta variante incorpora mutações que lhe permitem evadir parcialmente a imunidade prévia, o que facilita o contágio. No entanto, a temporada de gripe começou com uma intensidade superior à registada no ano passado e algumas comunidades autónomas recomendam o uso de máscaras em determinados espaços.

O aumento das infeções também impulsionou as vendas de outras categorias de produtos de autocuidado. Nas últimas duas semanas, os produtos para a tosse cresceram 41%, os tratamentos para a garganta 21% e os descongestionantes nasais 10%. A Cofares antecipa que, se a velocidade atual de transmissão da variante K se mantiver, a procura por produtos respiratórios continuará em níveis elevados durante as próximas semanas.