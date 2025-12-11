PwC traz unidade de consultoria estratégica Strategy& para Portugal

A PwC anunciou a abertura em Portugal da Strategy&, a sua unidade de consultoria estratégica, sublinhando esta decisão como uma consolidação da “aposta global da firma no país e no papel transformador das organizações, públicas e privadas, na economia nacional”.

Com mais de um século de experiência e presente em mais de 30 países, a Strategy& resultou da aquisição da Booz & Company por parte da PwC, que assinala que esta unidade é reconhecida a nível mundial pela “capacidade de combinar pensamento estratégico com execução prática”.

Em Portugal, a aposta vai estar direcionada a “setores estruturantes” como a indústria, defesa, energia, financeiro e setor público, com a escolhida para ser a próxima auditora da Caixa depois da EY a descrever como “pilares da economia que exigem abordagens especializadas”.

“A nossa equipa local trabalha integrada com a rede global para apoiar estratégias de crescimento, processos de transformação e otimização operacional, bem como apoiamos decisões ao longo do ciclo de uma transação”, sublinha a PwC, que concluiu 12 aquisições e investimentos para expandir oferta de IA, consultoria e tax.

Em comunicado, salienta ainda que esta iniciativa reforça a ambição de “apoiar organizações nacionais e internacionais na definição e execução de estratégias que impulsionem crescimento sustentável e inovação, ligando o mercado nacional à excelência global, trazendo soluções inovadoras que antecipam tendências”.

Com este lançamento, acrescenta, o mercado nacional “passa a ter acesso direto a esse conhecimento global, aplicado com profundidade ao contexto local, refletindo a confiança da PwC no potencial das organizações presentes em Portugal para liderar processos de transformação, aumentar a competitividade e contribuir para o desenvolvimento económico”.

“Com a chegada da Strategy& a Portugal, abrimos novas possibilidades para o futuro das organizações. Conectamos o mercado nacional à excelência global, trazendo ideias transformadoras e soluções que antecipam tendências. Juntos, iremos ajudar líderes a não apenas responder à mudança, mas a liderá-la — apoiando na transformação da nossa economia e alavancar o potencial de Portugal”, conclui.