SeguroPorDias já faz 40.000 apólices automóvel por ano

A SeguroPorDias, única mediadora de seguros que apenas comercializa seguros temporários de muita curta duração, está a conseguir em média 100 apólices por dia e em ritmo crescente. A plataforma digital permite ao cliente concretizar em minutos uma apólice a partir de um dia e até 28 dias. Está também aberta aos 241 mediadores, corretores e agentes de seguros, que já têm contrato com a SeguroPorDias e podem oferecer um desconto de 5% aos seus clientes diretos, para além das remunerações habituais.

O produto vendido é simples: seguro de responsabilidade civil pelo valor mínimo para um veículo que pode ser automóvel, mota, autocaravana ou comercial. Entra em vigor 50 minutos após a receção do pagamento eletrónico. Ainda uma cobertura de assistência em viagem tornada válida para avarias, só após a contratação, a mais de 15 km da residência. A plataforma funciona 365 dias por ano a qualquer hora.

O cliente final, ou o mediador por ele, concretiza a operação no site instantaneamente. O tomador do seguro deve ter mais de 25 anos de idade, carta de condução válida para o veículo seguro há mais de um ano, não transportar mercadorias perigosas, não ter seguro válido para o mesmo risco e assegurar a veracidade dos dados fornecidos no contrato. Outra pessoa poderá guiar o veículo seguro desde que também tenha pelo menos 25 anos e mais de um ano de carta de condução.

O contrato pode ser de 1 dia, que poderá custar cerca de 20 euros, por dois será 28 euros, por cinco cerca de 35 euros. O contrato médio dura 5,5 dias e custa cerca de 37 euros, revela Paulo Machado, responsável em Portugal da SeguroPorDias. Já o contrato por 28 dias, o máximo de tempo possível, custará mais de 100 euros e começa a entrar em concorrência com seguros habituais em automóvel.

Os contratos são realizados sempre na Ageas Seguros, exceto o seguro de viagem clássico, não necessariamente rodoviário, em que a SeguroPorDias tem um acordo particular com a ARAG, uma das maiores operadores europeias deste tipo de cobertura.

A resposta positiva no mercado é também medida por Paulo Machado por a Seguropordias.pt, ter, à data, 810 avaliações com média de 4.7/5 estrelas feitas no Google. A gestão do seguro é realizada pela Quércia III, uma distribuidora exclusiva da Ageas Seguros e pela própria companhia. Em 2024, a mediadora emitiu prémios no valor de 208 mil euros, mais 70% que um ano antes em que já tinha crescido valor idêntico. Em 2025, Paulo Machado afirma que “desde o mês de julho, todos os meses temos mais de 100 apostos por dia que significa mais de 3.000 ou 3.100, por mês. Agosto e dezembro são picos de vendas, feriados com ponte também sobressaem.

Desde quem troca de carro a quem vai tardiamente à inspeção

O tipo de necessidades a que a mediadora responde na maioria são os compradores e vendedores de carros particulares a particulares através das plataformas do tipo OLX ou Sapo, que apenas sabem se vão concretizar o negócio quando se encontram fisicamente.

Outra fonte de clientes são os veículos importados que até serem legalizados precisam de um seguro temporário. Também veículos que precisam de ir à estação para atualizar a inspeção periódica conseguem dois dias de seguro com a mediadora para o poderem fazer.

Depois há sempre quem empresta um carro habitualmente parado a alguém para uma finalidade própria, e precisa de um seguro para esse tempo. E um expatriado que também precisa de um seguro para o seu veículo de matrícula estrangeira.

A ideia veio de Espanha e juntou a Ageas

Paulo Pimenta Machado há muito que trabalha com a Ageas na sua mediadora Gilbertos, que nasceu em 1953, e através da vimaranense Quércia III, a maior mediadora exclusiva da Ageas, segundo o TOP 50 Agentes ECOseguros .

Perante uma situação dessas e conhecendo uma seguradora em Espanha SeguroPorDias, decidiu pedir uma reunião com José Gomes, administrador do Grupo Ageas para os ramos Não Vida, que de imediato quis ouvir a ideia inovadora proposta por Paulo Machado. Gustavo Barreto, atual Chief Commercial Officer do grupo Ageas Portugal deu continuidade, e o projeto descolou quando Steven Braekeveldt, na altura CEO da Ageas em Portugal, confirmou com Paulo Machado que este novo modelo não iria canibalizar a venda tradicional de seguro automóvel.

Trazer a SeguroPorDias de Espanha

Em 2012, corretores experientes no setor segurador em Espanha — como os irmãos Alberto e Fernando de Lope — perceberam que o mercado tradicional estava muito focado em seguros anuais, que muitas vezes não correspondiam às necessidades de pessoas ou empresas que precisavam apenas de proteção temporária.

Os irmãos decidiram criar a marca SeguroPorDias, uma das primeiras a oferecer seguros temporários de forma simples, rápida e digital — soluções que permitiam contratar uma apólice em apenas alguns minutos via internet. Respondiam a uma digitalização crescente do setor segurador, a mudanças no comportamento do consumidor – querendo soluções mais rápidas e flexíveis e à expansão do comércio e deslocações pontuais.

O interesse de Paulo Machado e da Ageas trouxe a Seguropordias. A marca também servia em Portugal, a plataforma digital estava feita. Replicar era fácil, mas a noção de que o negócio cresceria devagar levou a algumas restrições nos investimentos em comunicação e ainda havia de testar a resistência à fraude e a habituação dos clientes finais e dos agentes e corretores.

A empresa espanhola entrou como mediadora em Livre Prestação de Serviços, mas rapidamente se constituiu como sucursal da New Insurance Broker Web (NIBW), a empresa dos irmãos Lope Aleman, com sede em Madrid, detentora em Espanha da plataforma seguropordias.com e em Portugal da segurospordias.pt.

Entretanto o negócio floresceu em Espanha, onde a parceira é a AXA, e promete em Portugal. Daí o corretor francês Ascentiel Groupe ter comprado a maioria do capital da NIBW há cerca de um ano. Basta ver o site espanhol para saber como pode evoluir a plataforma portuguesa, a oferta de seguros já ultrapassa em muito todo o tipo de veículos, estendendo-se a embarcações e, até, seguros Anti-Okupas.