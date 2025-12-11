Simone de Oliveira “acende a luz da esperança” na campanha de Natal da EDP
O conceito criativo foi desenvolvido pela Havas e a campanha realizada pelo Marco Martins e produzida pela BomBom Filmes. O plano de meios ficou a cargo da Wavemaker.
“Ilumina o teu Natal” é o mote da campanha de Natal da EDP. Protagonizada por Simone de Oliveira, o filme pretende celebrar a esperança e a capacidade de reencontrar a luz mesmo nos tempos mais desafiantes. “A campanha que agora estreia em Portugal pretende transmitir uma mensagem de otimismo e humanidade, reforçando a ligação emocional da EDP com o público português“, explica a companhia.
“Num registo intimista, a artista reflete sobre um mundo em transformação e, no reencontro com a família, reencontra também o brilho e a esperança que o Natal inspira”, descreve a marca
A escolha de Simone, ícone da cultura portuguesa e símbolo de força, autenticidade e coragem, traduz o espírito desta campanha e reforça a ambição da EDP de comunicar com proximidade, prossegue a EDP, que pretende transportar quem vê o filme numa viagem simbólica da escuridão para a luz, da tristeza para a esperança
O conceito criativo foi desenvolvido pela Havas e a campanha realizada pelo Marco Martins e produzida pela BomBom Filmes. O plano de meios ficou a cargo da Wavemaker.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.