Simone de Oliveira “acende a luz da esperança” na campanha de Natal da EDP

O conceito criativo foi desenvolvido pela Havas e a campanha realizada pelo Marco Martins e produzida pela BomBom Filmes. O plano de meios ficou a cargo da Wavemaker.

“Ilumina o teu Natal” é o mote da campanha de Natal da EDP. Protagonizada por Simone de Oliveira, o filme pretende celebrar a esperança e a capacidade de reencontrar a luz mesmo nos tempos mais desafiantes. “A campanha que agora estreia em Portugal pretende transmitir uma mensagem de otimismo e humanidade, reforçando a ligação emocional da EDP com o público português“, explica a companhia.

Num registo intimista, a artista reflete sobre um mundo em transformação e, no reencontro com a família, reencontra também o brilho e a esperança que o Natal inspira”, descreve a marca

A escolha de Simone, ícone da cultura portuguesa e símbolo de força, autenticidade e coragem, traduz o espírito desta campanha e reforça a ambição da EDP de comunicar com proximidade, prossegue a EDP, que pretende transportar quem vê o filme numa viagem simbólica da escuridão para a luz, da tristeza para a esperança

