Spin-off do Politécnico de Leiria premiado por projeto que visa “educar para a demência”

A AGILidades, spin-off do Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria), foi a grande vencedora da 8.ª edição do Prémio de Boas Práticas de Envelhecimento Ativo e Saudável da Região Centro, com o projeto Córtex School Bag. Este visa introduzir a temática da demência nas escolas primárias, de modo a sensibilizar os mais novos para esta doença.

Numa iniciativa da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, em colaboração com os consórcios Ageing@Coimbra e AgeINfuture, “este prémio é um reconhecimento muito significativo do trabalho que tem sido desenvolvido na AGILidades. Mas, acima de tudo, é um sinal de que a sensibilização para a demência pode, e deve, começar cedo”, assinala Marlene Rosa, docente da Escola Superior de Saúde do IPLeiria e fundadora deste spin-off.

Este projeto “pioneiro em Portugal”, que foi reconhecido na categoria ‘Vida+ Participação’, tem como objetivo principal “educar para a demência e construir comunidades compassivas”, prossegue. O Córtex School Bag trabalha a demência em contexto escolar, mediante a utilização de três ferramentas: um livro infantil musicado, um jogo de tabuleiro — Neuromania — e um guia para professores.

“Este projeto visa ainda a promoção da 1.ª Rede de Escolas Amigas da Pessoa Idosa, que conta com a Junta de Freguesia de Pombal como parceiro-chave”, acrescenta Marlene Rosa, citada num comunicado do Politécnico de Leiria.

O spin-off AGILidades dedica-se ao desenvolvimento de jogos e outros materiais que incentivem o treino funcional em populações frágeis.