“The Big Trend, by Ofelia de Souza” é a nova campanha do Turismo do Porto e Norte

A ideia surgiu depois do sucesso de “The Majestic Adventures of Ofelia de Souza”, lançada em 2021.

O Turismo do Porto e Norte apresentou a sua nova campanha dirigida ao turismo de negócios. “The Big Trend, by Ofelia de Souza” é o nome do filme produzido pela KOBU Agency, co-produzido pela Probably Films e cofinanciado pelo Programa Regional NORTE 2030.

A ideia surgiu depois do sucesso de “The Majestic Adventures of Ofelia de Souza”, lançada em 2021 e que ganhou o prémio World’s Best Tourism Film, na categoria Tourism Products, atribuído pelo Comité Internacional de Festivais de Filmes de Turismo (CIFFT).

Na nova campanha, “quisemos destacar aquilo que verdadeiramente diferencia o Porto e Norte: a autenticidade das nossas pessoas. Num setor e numa Era onde tudo muda rapidamente, a nossa região mantém algo que não passa de moda, as relações genuínas, o talento e uma hospitalidade que deixa marca. Este filme é sobre nós, sobre a nossa identidade e sobre o valor humano que oferecemos a quem nos visita”, explica, em comunicado, Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal.

Um dos pontos distintivos da campanha é a participação da própria equipa do Turismo do Porto e Norte, que surge no filme como personagens ativas na construção da narrativa.

O filme foi apresentado, em antestreia, durante a sessão de abertura do 64.º Congresso da International Congress and Convention Association (ICCA), seguindo agora para lançamento público através dos canais digitais do Visit Porto & North of Portugal.

