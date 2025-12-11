“Trabalhadores em greve são uma minoria”, diz Montenegro

O primeiro-ministro afirmou, esta quinta-feira, que os trabalhadores que aderiram à greve geral são “uma minoria” e que “há uma larga maioria que está a trabalhar”.

“O país está a trabalhar e há uma parte do país que está a exercer o seu legítimo direito à greve”, disse Luís Montenegro à saída da reunião do Conselho de Ministros, em declarações transmitidas pela SIC Notícias.

O Governante refere ainda que “a parte que está a exercer o seu legítimo direito à greve é a parte minoritária. A parte largamente maioritária está a trabalhar. E nós estamos também a trabalhar”, afirmou Luís Montenegro.

Horas antes da declaração do primeiro-ministro, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, assegurou que a adesão está a ser inexpressiva e que a “esmagadora maioria do país está a trabalhar”.

“Parece mais uma greve parcial da Função Pública. O país está a trabalhar. A adesão à greve é inexpressiva”, disse o ministro da Presidência, numa conferência de imprensa de balanço da greve.

Uma visão contrariada pelo secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, que garantiu que a greve geral que está a ser levada a cabo esta quinta-feira contra a revisão da lei do trabalho está a ter um “impacto enormíssimo” no setor público e no setor privado, com a adesão de mais de três milhões de trabalhadores.

