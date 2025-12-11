Von der Leyen responde a Trump. “Ninguém deve interferir” na democracia europeia

A presidente da Comissão Europeia afirmou, esta quinta-feira, que Donald Trump não se deve envolver na democracia europeia, avança o Político. Depois do presidente dos Estados Unidos ter lançado um ataque à Europa. Ursula von der Leyen sublinha que ninguém deve interferir nos processos eleitorais e que cabe ao povo decidir quem será o líder de cada país.

Sobre a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, publicada na semana passada e que causou alvoroço na Europa, von der Leyen sublinha que “ninguém mais deve interferir, sem dúvida alguma“. A estratégia em causa afirma que a Europa enfrentará um “apagão civilizacional” nos próximos 20 anos.

A presidente da Comissão disse que sempre teve uma relação de trabalho “muito boa” com os presidentes dos Estados Unidos e que isso também se verifica nos dias de hoje. No entanto, salienta que a Europa deve concentrar-se em si mesma, em vez de fazer comparações com outros. “Do fundo do coração, sou uma transatlântica convicta”, disse, antes de defender maior orgulho na União Europeia, mesmo que haja “desafios” pela frente.