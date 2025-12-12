5 coisas que vão marcar o dia

Esta sexta-feira, o INE vai medir o pulso à inflação e ao setor da construção e o Eurostat vai revelar dados do mercado de trabalho. A marcar o dia está ainda uma nova paralisação da Função Pública e o debate presidencial entre Catarina Martins e Marques Mendes.

Qual foi a inflação de novembro?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai publicar o Índice de Preços no Consumidor para o mês de novembro. A inflação abrandou para 2,3% em outubro, face aos 2,4% registados em setembro, enquanto a taxa de inflação subjacente acelerou ligeiramente para 2,1% (2% em setembro). Para esta descida contribuiu a evolução dos produtos energéticos, que diminuiu para -1,2% (0,3% no mês anterior) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados que desacelerou, registando uma variação de 6,1%, abaixo dos 7% fixados em setembro.

Função Pública prolonga greve geral para sexta-feira

Após a greve geral de quinta-feira convocada por CGTP e UGT contra o anteprojeto da reforma laboral, esta sexta-feira também será afetada pela paralisação porque vários sindicatos independentes da Função Pública aproveitaram para marcar um segundo dia de greve. Isto pode condicionar o funcionamento de alguns serviços estatais como hospitais, escolas, recolha de resíduos urbanos ou repartições de finanças.

Quantos desempregados há na UE no terceiro trimestre?

Esta sexta-feira, o Eurostat vai revelar os dados do terceiro trimestre do mercado de trabalho na União Europeia (UE). Entre o primeiro e o segundo trimestre de 2025, 3,1 milhões de pessoas desempregadas dos 15 aos 74 anos na UE (23,8% dos desempregados do primeiro trimestre) encontraram um emprego. Por outro lado, nesse mesmo período, 24,3% dos desempregados (3,2 milhões de pessoas) saíram do mercado de trabalho, isto é, deixaram de procurar uma nova oportunidade e de estar disponíveis para aceitar um potencial novo trabalho.

Como evolui o setor da construção?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai divulgar as estatísticas dos índices de produção, emprego, remunerações na construção relativos a outubro. O custo da mão-de-obra na construção continua a aumentar, com as remunerações no setor a registarem uma subida homóloga de 9,7% em setembro. O emprego também continua a crescer a um ritmo mensal superior a 2%.

Catarina Martins e Marques Mendes em frente a frente para as presidenciais

Esta sexta-feira será a vez dos candidatos à Presidência da República Catarina Martins e Marques Mendes se debaterem, pelas 21h, na RTP1. Os debates televisivos, que vão colocar a debater os candidatos a Presidente da República, arrancaram a 17 de novembro. Estão previstos 28 debates televisivos entre os oito candidatos confirmados às eleições que se realizam a 18 de janeiro. O debate de encerramento, a 22 de dezembro, é na TVI, com Gouveia e Melo e Marques Mendes.