Bruxelas a considerar um novo programa SAFE para Defesa

A Comissão Europeia estará a considerar avançar com um segundo programa de empréstimos SAFE, num momento em que a Europa está a reforçar as suas capacidades de defesa, noticia a Reuters com base em duas fontes da União Europeia. Ursula von der Leyen já admitiu que há governos a solicitar um novo SAFE.

“Penso que [o programa] com maior sucesso é o instrumento de 150 mil milhões SAFE”, disse a presidente da Comissão Europeia. “A procura foi tão concorrida pelos Estados-membros que alguns estão a pedir um segundo instrumento SAFE”, afirmou Ursula von der Leyen, num encontro promovido pela Politico.

Bruxelas destinou 150 mil milhões de euros ao programa SAFE, tendo Portugal garantido uma fatia de 5,8 mil milhões de euros, para renovar equipamentos como fragatas ou baterias antiaéreas. A proposta, com os equipamentos pretendidos, seguiu no final de novembro para a Comissão Europeia.

Mas ainda antes do OK de Bruxelas e dos montantes começarem a ser distribuídos, há países a pedir um novo SAFE. A Comissão Europeia terá recebido pedidos de empréstimo de cerca de 190 mil milhões de euros, sugerindo que há procura para um novo programa, embora ainda seja cedo para definir qual o montante de um eventual novo pacote, segundo fonte da UE ouvida pela Reuters.

“Acho que precisaremos desenvolver esse instrumento. A questão é quando”, disse fonte, sugerindo que o ideal seria já no próximo ano “Há argumentos legítimos sobre a importância de tê-lo.”