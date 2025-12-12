Bruxelas prepara estacionamento privilegiado para carros mais pequenos fabricados na Europa

A Comissão Europeia está a estudar a possibilidade de serem concedidos privilégios especiais de estacionamento a alguns automóveis de menor dimensão fabricados na Europa.

Os carros que viessem a ser considerados elegíveis teriam também regras mais leves e subsídios mais generosos, de acordo com o Financial Times, que avançou a notícia.

Ao abrigo desta medida, cujo desenho ainda não está fechado, automóveis elétricos “made in Europe” até um determinado peso, que poderá ser fixado em 1,5 toneladas, teriam acesso a lugares de estacionamento reservados e infraestrutura de carregamento.

Ademais, estes veículos beneficiariam de uma década de isenção do cumprimento de certas regulamentações europeias ao nível de segurança e de emissões.

Segundo o Financial Times, nas negociações, algumas fabricantes de automóveis têm estado a pressionar a Comissão para que inclua na nova categoria alguns modelos já existentes, como o novo Twingo da Renault, o Citroën ë-C3 da marca da Stellantis e o Volkswagen Golf.

Esta medida representa um incentivo para a indústria europeia, na esperança de dar força a um tipo de veículos onde a Europa ainda tem uma vantagem face aos concorrentes chineses.