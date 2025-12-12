ChatGPT ganha novo modelo. Já está disponível o GPT 5.2

A OpenAI anunciou o lançamento do GPT 5.2, o novo modelo de inteligência artificial (IA) do ChatGPT. A novidade é considerada pela OpenAI como o Large Language Model (LLM) mais avançado para uso como assistente no trabalho.

“O GPT‑5.2 Pro é a nossa opção mais inteligente e confiável para perguntas difíceis, em que uma resposta de qualidade superior compensa esperar um pouco mais, com testes iniciais mostrando menos erros graves e um desempenho mais forte em domínios complexos como programação”, lê-se no comunicado da empresa.

Este anúncio surge depois de o líder da OpenAI, Sam Altman, ter declarado um “alerta vermelho” no início do mês, mobilizando as equipas para concentrar todos os esforços no desenvolvimento do ChatGPT, num momento em que a Google, com o Gemini 3, aumenta a pressão sobre a empresa.

Segundo a OpenAI, o GPT‑5.2 representa um avanço significativo na compreensão de contextos longos, permitindo integrar informações dispersas por documentos extensos de forma mais eficiente. Esta capacidade torna o modelo especialmente útil em tarefas complexas, como análises profundas de textos que exigem a síntese de múltiplas informações relacionadas.

O GPT‑5.2 pretende ainda ser umas das principais ferramentas mundiais para apoiar e acelerar o trabalho de cientistas. A empresa afirma que os seus modelos de inteligência artificial estão a contribuir de forma concreta para o progresso em áreas como a matemática e as ciências, acelerando descobertas e simplificando análises complexas.

O modelo GPT‑5.2 já está disponível nos planos pagos (Plus, Pro, Go, Business e Enterprise). O GPT‑5.1 continuará acessível aos utilizadores que subscrevem um plano pago durante três meses. Após esse período, o GPT‑5.1 será descontinuado.