Concorrência sem oposição à compra de negócio de crédito ao consumo da Unicre pelo Novobanco

A Autoridade da Concorrência (AdC) decidiu não se opor à compra do Unibanco, a unidade de crédito ao consumo da Unicre, pelo Novobanco, argumentando que não deverá criar entraves à concorrência no mercado nacional.

Numa publicação feita no seu portal, a AdC refere que o conselho de administração deliberou, no dia 10 de dezembro, “adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração”.

Na mesma nota, a AdC assinala que esta operação “não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste”.

A notificação da operação de concentração de empresas foi recebida pela AdC em 30 de setembro de 2025, com efeitos a partir de 05 de novembro de 2025.

Com esta operação, o Novobanco adquire o controlo exclusivo sobre esta unidade de negócio de crédito ao consumo do Unibanco, incluindo as atividades, ativos e passivos a si associados, atualmente detidos e explorados pela Unicre.

As duas entidades já tinham anunciado, em 31 de julho, a celebração de um acordo para a compra do negócio de crédito ao consumo da Unicre.

A Unicre é uma instituição financeira de crédito com atividade na concessão de crédito ao consumo, emissão e gestão de cartões de crédito, mediação de seguros em produtos financeiros, bem como na atividade de ‘acquiring’, a qual detém e explora a unidade de negócio Unibanco.

A Unibanco dedica-se à oferta de produtos e serviços financeiros, nomeadamente crédito ao consumo e cartões de crédito, a clientes particulares e empresariais em Portugal.

Em novembro, três sindicatos do setor bancário afetos à UGT alertaram que apenas passarão para o Novobanco 50% dos cerca de 100 trabalhadores afetados por esta operação.

Entre a metade restante, “a maioria terá propostas de reforma antecipada e a alguns serão propostas rescisões” por mútuo acordo, informa um comunicado assinado pelo Sindicato do Setor Financeiro Mais, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Banca, Seguros e Tecnologias (SBC) e Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN).