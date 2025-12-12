Confronto entre André Ventura e Jorge Pinto visto por quase 877 mil telespectadores
O confronto que opôs André Ventura e Jorge Pinto, nesta quinta-feira, foi visto por 876.486 telespectadores, mostram os dados da Dentsu para o +M.
O debate entre André Ventura e Jorge Pinto, emitido esta quinta-feira, foi acompanhado por quase 877 mil telespectadores. Desse total, 710.199 assistiram em direto pela SIC e outros 166.287 pela SIC Notícias.
O confronto que opôs André Ventura a Luís Marques Mendes mantém-se o mais visto desde 25 de novembro, com 1.242.261 telespectadores.
Veja aqui o calendário de todos os debates.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.