Confronto entre André Ventura e Jorge Pinto visto por quase 877 mil telespectadores

O confronto que opôs André Ventura e Jorge Pinto, nesta quinta-feira, foi visto por 876.486 telespectadores, mostram os dados da Dentsu para o +M.

O debate entre André Ventura e Jorge Pinto, emitido esta quinta-feira, foi acompanhado por quase 877 mil telespectadores. Desse total, 710.199 assistiram em direto pela SIC e outros 166.287 pela SIC Notícias.

O confronto que opôs André Ventura a Luís Marques Mendes mantém-se o mais visto desde 25 de novembro, com 1.242.261 telespectadores.

Veja aqui o calendário de todos os debates.

