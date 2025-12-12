E-goi lança Calendário de Marketing 2026 com tendências, datas estratégicas e planeamento para profissionais de comunicação

A E-goi acaba de lançar o Calendário de Marketing 2026, um guia gratuito que reúne as principais datas comemorativas, eventos sazonais, insights de mercado e sugestões de conteúdos para apoiar profissionais e empresas na construção de estratégias de comunicação mais eficientes ao longo do próximo ano.

Disponível gratuitamente no site da E-goi, o calendário foi desenvolvido para ajudar as equipas de marketing, e-commerce, agências e criadores de conteúdo a planear ações com antecedência, identificar oportunidades sazonais e garantir maior consistência nas campanhas ao longo de 2026.

Segundo Miguel Gonçalves, CEO da E-goi, o calendário reforça o compromisso da empresa em oferecer ferramentas acessíveis que capacitam o mercado:

“O marketing torna-se muito mais poderoso quando existe planeamento. Criámos o Calendário de Marketing 2026 para simplificar a vida das marcas e ajudá-las a comunicar de forma estratégica, organizada e baseada em tendências reais do mercado.”

A nova edição inclui:

Todas as principais datas sazonais (internacionais, nacionais e setoriais).

Tendências de marketing digital e comportamento do consumidor para 2026.

Sugestões de conteúdo e campanhas para cada período-chave.

Espaços de planeamento mensal e checklist estratégico.

Insights sobre omnicanalidade, automação e personalização na comunicação.

O recurso insere-se na missão da E-goi de apoiar a profissionalização do mercado e oferecer materiais que facilitam o dia a dia dos profissionais de comunicação, desde pequenas empresas até grandes marcas. Todos os anos, o calendário torna-se uma das ferramentas mais descarregadas da empresa.

O Calendário de Marketing 2026 já está disponível para download gratuito em:

Descarregar Aqui

Sobre a E-goi

A E-goi é uma plataforma de automação de marketing omnicanal que ajuda empresas a comunicar de forma inteligente através de email, SMS, WhatsApp, push notifications, voz e outros canais. Com tecnologia própria e atendimento humano de excelência, apoia marcas em Portugal, Brasil, Espanha e diversos outros mercados no seu crescimento, fidelização e transformação digital.