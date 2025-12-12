Especialistas e pacientes pedem reforço das políticas europeias para melhorar o tratamento da epilepsia e das doenças raras

Reuniu representantes institucionais, organizações de doentes, especialistas clínicos e indústria com o objetivo de promover uma maior integração destas patologias nas prioridades sanitárias europeias.

Durante o encontro, organizado pela Federação Espanhola de Epilepsia (FEDE) e pelo International Bureau for Epilepsy (IBE), foram abordados os desafios persistentes na resposta social e sanitária à epilepsia e às doenças raras, bem como analisadas as oportunidades atuais da Comissão Europeia em matéria de saúde, inovação e investigação. Entre as principais conclusões, os participantes concordaram com a necessidade de reforçar a coordenação dos cuidados, a deteção precoce e um acesso mais equitativo aos cuidados.

Um dos pontos altos do encontro foi a EpiAlliance, uma iniciativa desenvolvida em Espanha que reúne sociedades científicas, associações de doentes e entidades colaboradoras — entre elas, a Angelini Pharma — para avançar em direção a um modelo de assistência mais coeso e centrado nas necessidades reais das pessoas com epilepsia. Esta abordagem colaborativa coloca Espanha como referência europeia em boas práticas suscetíveis de serem replicadas noutros países.

Durante a sua intervenção, Elvira Vacas, presidente da Federação Espanhola de Epilepsia, sublinhou que «as pessoas com epilepsia na Europa continuam a enfrentar três necessidades urgentes: acesso, compreensão e equidade», e alertou que «ainda há quem não receba cuidados especializados atempadamente, sofra um impacto emocional muito profundo e se depare com estigma e desinformação».

O encontro também destacou o peso sanitário e social que a epilepsia representa na Europa, uma patologia neurológica frequentemente subdiagnosticada e rodeada de estigma. Neste contexto, os participantes concordaram que aumentar a sua visibilidade nas agendas comunitárias é fundamental para garantir o acesso à inovação, à investigação e ao apoio especializado de que os doentes e as suas famílias necessitam.

Por seu lado, Daniel Pérez, diretor do departamento de Assuntos Médicos da Angelini Pharma Espanha, salientou que «a epilepsia só pode ser abordada a partir de um modelo de ecossistema, no qual todos os agentes avancem na mesma direção», e sublinhou que iniciativas como a EpiAlliance são fundamentais para «transformar os cuidados, reduzir as desigualdades e pôr em prática quadros internacionais como o IGAP».

Com este encontro, a FEDE e a IBE reforçaram o seu apelo para que a epilepsia e as doenças raras sejam colocadas como prioridade na agenda de saúde da União Europeia, promovendo mais investigação, acesso a tratamentos, apoio social e uma abordagem holística que contribua para melhorar a qualidade de vida dos doentes em toda a Europa.