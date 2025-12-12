GBSB Global contribui para o roteiro transformador da liderança feminina no segundo encontro da Comissão Mulheres em Valor

Juntamente com empresas líderes de referência. A sessão reuniu 17 diretoras de diferentes empresas com o objetivo de avançar numa agenda conjunta para aumentar a presença das mulheres em setores estratégicos, especialmente o tecnológico, e definir uma estratégia de impacto real em 2026.

A diretora de Estudos e Operações Académicas da GBSB Global, Hind Naaman, trouxe uma visão internacional, humanista e profundamente ligada à sua experiência em educação, liderança e inclusão. Durante a sua intervenção, explicou como, no seu trabalho diário, trabalha com estudantes e professores para integrar uma abordagem mais humana na formação daqueles que serão os líderes de amanhã. Também sublinhou «a importância de ensinar a gerir as emoções em ambientes multiculturais», lembrando que muitos alunos vivem situações pessoais complexas e que «aprender a regular essas emoções é essencial para construir espaços de convivência, respeito e colaboração».

Para Naaman, o choque cultural «não deve ser visto como uma barreira, mas como uma oportunidade de crescimento e aprendizagem partilhada». Uma das contribuições mais significativas de Naaman foi a sua reflexão sobre a gestão do poder na liderança feminina. Hind defendeu que compreender como exercer o poder com empatia, firmeza e autenticidade é um passo essencial para transformar os modelos tradicionais de liderança: «Ser empática não diminui a autoridade, pelo contrário, fortalece-a e torna-a mais sustentável ao longo do tempo».

A jornada, apresentada pela presidente Sònia Gil-Gibernau e pela vice-presidente Imma Santacana, permitiu avançar na definição de um roteiro transformador para o distrito 22@. Foram definidas três comissões diferentes com grupos de mulheres que trabalharão para empoderar outras mulheres: uma comissão de igualdade, uma comissão de comunicação e uma comissão de liderança consciente. A comissão trabalhou na identificação de prioridades para o próximo ano, concentrando-se em como fortalecer a visibilidade das mulheres, como impulsionar a sua participação em setores-chave e como promover uma liderança mais consciente, empática e conectada com as necessidades reais do ambiente.

A Comissão «Mulheres em Valor» trabalha para promover um distrito mais igualitário, dar visibilidade e empoderamento às mulheres da comunidade empresarial e fortalecer uma rede colaborativa que conecte iniciativas, oportunidades e talentos. A sua atividade centra-se em impulsionar projetos que abordem a trajetória profissional e vital das mulheres, desde a educação e a mentoria até ao seu desenvolvimento na empresa, além de promover a transversalidade com outras comissões da 22@Network Barcelona, entidade dirigida por Isabel Sabadi.