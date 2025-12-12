Janelas eficientes e painéis vão ter novo incentivo na forma de empréstimo

Para o próximo ano, os portugueses vão contar com um novo apoio para a transição energética, desta vez, na forma de empréstimo. O financiamento será feito através do Banco de Fomento e poderá vir a contar com uma bonificação extra por parte do Fundo Ambiental.

“Será sempre um empréstimo mais favorável do que o [típico] de um banco comercial [para o mesmo fim], porque é um banco público“, esclareceu a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, à margem da conferência da Associação Portuguesa de Energia, que teve lugar esta quinta-feira. Ainda assim, uma vez que o Banco de Fomento não lida diretamente com o público, o empréstimo deverá chegar às pessoas através de protocolos com bancos comerciais.

As condições do empréstimo estão por definir – ficam nas mãos do Banco de Fomento. A somar às condições base do empréstimo, mais favoráveis pelo caráter público do banco, pode haver uma outra benesse: uma bonificação que seria financiada pelo Fundo Ambiental, o qual está sob a alçada da Agência para o Clima.

O apoio serve para melhorias nas janelas, aplicação de isolamento térmico em coberturas, paredes e pavimentos e sistemas de ventilação natural, assim como a instalação de bombas de calor, painéis solares e obras de eficiência hídrica.

Este incentivo vem completar aqueles que já estão previstos para o ano que vem. “É mais para a classe média”, indicou a ministra do Ambiente, apesar de este mecanismo estar também disponível para famílias mais vulneráveis. Contudo, a expectativa é que as famílias vulneráveis adiram mais a programas a fundo perdido, que serão dirigidos apenas a esta franja da população, no âmbito do Fundo Social para o Clima.

O novo incentivo deverá sair em breve na forma de portaria. Neste sentido, deverá estar pronto a ser acedido pelos portugueses a partir do próximo ano.