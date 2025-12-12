LALIGA e STRIVE lançam uma joint venture estratégica na região MENA e no sul da Ásia

A LALIGA e a STRIVE Sports & Entertainment, empresa global de desporto, mídia e entretenimento com sede no Bahrein, anunciaram a assinatura de uma joint venture com o objetivo de acelerar o crescimento da LALIGA e fortalecer a sua presença a longo prazo nos mercados do Médio Oriente e Norte de África (MENA) e do sul da Ásia.

De acordo com a LALIGA, através desta aliança estratégica, a STRIVE adquire uma participação de 50% na «LALIGA MENA & South Asia», a empresa sediada no Dubai a partir da qual a LALIGA opera na região há mais de 11 anos. Esta união tem como objetivo acelerar o crescimento e o posicionamento da marca LALIGA num mercado-chave, além de impulsionar o desenvolvimento conjunto de novas oportunidades de negócio numa das regiões mais dinâmicas do mundo.

A região MENA e o sul da Ásia continuam a ser um dos mercados internacionais mais promissores para a LALIGA. Atualmente, conta com uma equipa de vinte profissionais distribuídos entre a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Egito, Marrocos, Índia, Jordânia e Turquia. A partir destas localizações estratégicas, a LALIGA trabalha em conjunto com instituições públicas, empresas privadas e atores do mundo do desporto para impulsionar o desenvolvimento do ecossistema futebolístico.

A trajetória da LALIGA na região, acrescentou, reflete uma consolidação notável. A organização desenvolveu alianças com mais de quarenta parceiros, impulsionou cinco academias de futebol e mantém um acordo de consultoria estratégica no Iraque, o que demonstra o seu firme compromisso com o desenvolvimento desportivo sustentável a longo prazo. O alcance da LALIGA na região MENA e no sul da Ásia também é significativo, ultrapassando os 500 milhões de audiência acumulada e os 55 milhões de seguidores nas redes sociais, um testemunho claro da sólida ligação e paixão que os adeptos locais sentem pela LALIGA.

Javier Tebas, presidente da LALIGA, declarou que «num mercado tão estratégico para a LALIGA como é o MENA e o sul da Ásia, este acordo com a STRIVE permitir-nos-á crescer a um ritmo mais rápido e abrir novos mercados e oportunidades, trabalhando em conjunto com um parceiro que traz profissionalismo, reputação e influência em toda a região».

Abdulla Al Zain, presidente da STRIVE Sports & Entertainment, afirmou sobre o acordo que estão encantados por embarcar «nesta nova aliança que impulsionará o potencial da LALIGA como marca global e ampliará o seu alcance regional. Esta união representa um passo importante no desenvolvimento regional e global da STRIVE, e estamos confiantes de que abrirá novos caminhos de crescimento e colaboração nos próximos anos».

Para Maite Ventura, diretora da LALIGA MENA e Sul da Ásia: «Este acordo reforça o nosso compromisso de longo prazo com uma região que consideramos essencial para o crescimento global da LALIGA. Queremos estar mais próximos dos nossos adeptos, compreender melhor os seus hábitos e forjar alianças locais que nos permitam continuar a gerar valor sustentável ao longo do tempo».

A assinatura deste acordo surge num momento de consolidação e expansão estratégica para a LALIGA na região MENA e no sul da Ásia. Neste contexto, os clubes estão a intensificar a sua atividade local através de ações no terreno destinadas a fortalecer a ligação com os adeptos, alargar a sua base de seguidores e descobrir novas oportunidades de desenvolvimento em mercados-chave.