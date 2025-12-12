Transportes

Medway arranca operação em França este domingo

  • Lusa
  • 11:29

Transportadora ferroviária de mercadorias afirma que presença no porto francês de Dunquerque abre oportunidades para tráfego intermodal e cargas a granel.

A transportadora ferroviária de mercadorias portuguesa Medway vai arrancar a sua operação em França no próximo domingo, dia 14, com o transporte de matérias-primas entre Caffiers e Dunquerque, disse hoje em comunicado.

Segundo a transportadora ferroviária de mercadorias, a entrada no mercado francês é um “momento histórico” que permite ligações diretas a nove países – Portugal, Espanha, França, Bélgica, Países Baixos, Alemanha, Itália, Suíça e Áustria – e reforça “a posição do grupo no mercado ferroviário europeu”.

Afirma ainda a Medway que a presença no porto francês de Dunquerque abre ainda oportunidades para tráfego intermodal e cargas a granel.

A Medway (antiga CP Carga) pertence desde 2016 à MSC Rail, uma subsidiária da gigante internacional suíça Mediterranean Shipping Company (MSC), depois do processo de privatização. É a maior operadora ferroviária de mercadorias de Portugal, com cerca de 90% de quota de mercado.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Medway arranca operação em França este domingo

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Trabalhadores da Medway compraram totalidade de ações

Lusa,

A OPV teve por objeto 1.214.870 ações escriturais e nominativas, com o valor nominal de 5 euros, representativas de 5% do capital social da empresa.