Medway arranca operação em França este domingo

A transportadora ferroviária de mercadorias portuguesa Medway vai arrancar a sua operação em França no próximo domingo, dia 14, com o transporte de matérias-primas entre Caffiers e Dunquerque, disse hoje em comunicado.

Segundo a transportadora ferroviária de mercadorias, a entrada no mercado francês é um “momento histórico” que permite ligações diretas a nove países – Portugal, Espanha, França, Bélgica, Países Baixos, Alemanha, Itália, Suíça e Áustria – e reforça “a posição do grupo no mercado ferroviário europeu”.

Afirma ainda a Medway que a presença no porto francês de Dunquerque abre ainda oportunidades para tráfego intermodal e cargas a granel.

A Medway (antiga CP Carga) pertence desde 2016 à MSC Rail, uma subsidiária da gigante internacional suíça Mediterranean Shipping Company (MSC), depois do processo de privatização. É a maior operadora ferroviária de mercadorias de Portugal, com cerca de 90% de quota de mercado.