Ministra convoca UGT para reunião 3.ª feira para discutir alterações à lei laboral
Depois de uma greve geral que o Governo considerou "inexpressiva", mas os sindicatos garantiram ter sido um sucesso, tutela chama UGT para discutir nova lei do trabalho.
A ministra do Trabalho convocou, esta sexta-feira, a UGT para uma reunião na próxima terça-feira, tendo em vista continuar as negociações sobre o anteprojeto do Governo de reforma da legislação laboral, adiantou o ministério à agência Lusa.
“Apesar da realização da greve geral que interrompeu o processo negocial que estava em curso, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social convocou hoje, um dia a seguir à greve geral, a UGT para uma reunião na próxima terça-feira, às 17h, para prosseguir as negociações”, revela a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, citada na nota do ministério enviada à Lusa.
