NTT Data ‘entra em palco’ para espetáculo entre ator Albano Jerónimo e IA

A AROA, Artificial Relational Ontological Agent, é o agente de Inteligência artificial que contracena com o ator no Centro de Arte Moderna Gulbenkian (CAM).

A consultora NTT Data Portugal apoia a criação da peça teatral carne.exe, que une o ator Albano Jerónimo com o agente de inteligência artificial AROA (Artificial Relational Ontological Agent), treinado com conteúdos poéticos e filosóficos. A peça do Teatro Nacional D.Maria II (TNDMII), assinada por Carincur e João Pedro Fonseca, vai estar em cena no Centro de Arte Moderna Gulbenkian (CAM) de 12 a 14 de dezembro.

Enquanto parceira do TNDMII e parte ativa na construção da peça, a NTT DATA desenvolveu a arquitetura técnica que sustenta a AROA, definindo capacidades, limitações e personas do sistema. O projeto integra tecnologia da Google, com base no LLM Gemini, criando um palco expandido onde arte, filosofia e IA convergem.

“A NTT DATA tem vindo a apoiar diversas iniciativas do Teatro Nacional D. Maria II, e tive a honra de liderar este projeto, que se afirma como um marco pelo seu caráter experimental e pela forma como integra tecnologia no universo artístico. Mais do que um exercício de inovação, esta criação é uma oportunidade para despertar uma consciência coletiva sobre a inteligência artificial e refletir sobre os seus impactos e possibilidades”, afirma Pedro Nogueira da Silva, head of digital experience & emerging tech da NTT DATA Portugal.

A ligação da NTT DATA ao Teatro Nacional D. Maria II iniciou-se em 2021 e materializa-se numa parceria de inovação que procura estimular a transformação digital do setor artístico e cultural, através da experimentação de novos formatos performativos e de relação com os seus públicos.