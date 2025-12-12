Passo a passo. Saiba como se candidatar ao apoio para trocar equipamentos a gás por elétricos
Se está interessado neste programa, consulte este guia para perceber melhor o processo de candidatura.
As candidaturas para o programa E-Lar estão abertas desde esta quinta-feira, 11 de dezembro, apesar de alguns percalços no arranque, que levou a que o site ficasse temporariamente indisponível. Ainda assim, foram sendo aceites candidaturas, sendo que nas primeiras horas já ultrapassavam as 300. Se está interessado neste programa, consulte este guia para perceber melhor o processo de candidatura.
O primeiro passo, naturalmente, é saber se tem interesse e se é elegível. Resumidamente, pode candidatar-se caso tenha contrato de eletricidade e não tenha dívidas ao Fisco. O programa ajuda à compra de equipamentos elétricos mas tem de ter, também, equipamentos a gás para troca: só perante a entrega de um equipamento a gás é que pode receber um equipamento elétrico como substituto, no âmbito deste programa.
Os valores e outros detalhes que lhe permitem perceber como o programa funciona e portanto se é do seu interesse estão disponíveis aqui, num descodificador publicado pelo ECO/Capital Verde.
Caso, após essa leitura, confirmar o seu interesse, resta-lhe avançar com a candidatura. As candidaturas têm como data limite 30 de junho de 2026 ou “assim que esgotado o orçamento previsto”. Na primeira fase, que tinha metade da dotação, as verbas foram distribuídas em seis dias.
1- Registo na área reservada do Fundo Ambiental
Este é um passo que pode ser feito ainda antes do dia das candidaturas, e que serve para qualquer programa. Nesta página, são requeridos dados como o nome, número de identificação fiscal (NIF), telefone e e-mail, assim como um nome de utilizador e palavra passe. Depois de os preencher, clique em “enviar”, na barra cinzenta que está acima dos campos que acabou de preencher.
Vai surgir um aviso, a indicar que receberá um e-mail, no qual poderá verificar os eu registo na área reservada. No e-mail, tem de clicar em “aqui” na frase “Clique aqui para confirmar o seu registo”.
É reencaminhado para uma página que o informa de que os seus dados de acesso serão recebidos no endereço de e-mail, para que não se esqueça do nome de utilizador escolhido.
2- Entre na área do Fundo Ambiental dedicada ao E-Lar
Para submeter a sua candidatura, deve dirigir-se ao site do Fundo Ambiental, que dispõe de uma página dedicada ao E-Lar. Aceda aqui.
À esquerda do seu ecrã, vê um menu, no qual tem o separador “candidatos”. Clique nesse separador e selecione, abaixo, a opção “Candidatura em preenchimento/Iniciar“.
3- Preencha a candidatura
Nesta fase, são-lhe dadas algumas indicações. A primeira é “Inicie uma candidatura usando a opção +Novo”. Assim que selecionar esta opção, a primeira disponível na barra cinzenta imediatamente abaixo, aparecem vários campos a requisitarem dados.
É necessário apresentar:
- Nome completo
- Número de identificação fiscal (o mesmo que está associado ao contrato de eletricidade)
- Número da segurança social (pode consultá-lo no verso do Cartão de Cidadão)
- Contacto telefónico
- Morada
- CPE – Código de Ponto de Entrega (este código está inserido na sua fatura da eletricidade e tem o formato PT + 16 dígitos + 2 letras)
- Equipamento que pretende comprar
- Fotografia do equipamento antigo a gás que pretende substituir (este campo surge depois de selecionado o equipamento elétrico no qual tem interesse)
4- Submeta a candidatura
Depois de preencher as informações requeridas, tem de selecionar a caixa “submeter a candidatura” e regressar ao topo, à mesma barra cinzenta na qual clicou, inicialmente, em “novo”, mas desta vez clique em “Gravar”. A submissão está concluída.
