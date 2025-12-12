Pedro Ribeiro passa a vice-presidente da Bauer Media e Diogo Beja é o novo diretor da Rádio Comercial

Há 20 anos diretor da Rádio Comercial, Pedro Ribeiro passa agora a vice-presidente para a área de conteúdos, sabe o +M. Diogo Beja sobre a diretor.

Pedro Ribeiro vai passar a ser o responsável da estratégia de conteúdos de toda a Bauer Media Áudio Portugal. Há 20 anos diretor da Rádio Comercial, Pedro Ribeiro passa agora a vice-presidente para a área de conteúdos do grupo, acumulando com as Manhãs da Comercial, confirmou ao +M Salvador Ribeiro, CEO do grupo. Diogo Beja, até agora diretor adjunto, sobe a diretor da Rádio Comercial.

“O Pedro [Ribeiro] vai tomar conta da área dos conteúdos de forma holística. Os conteúdos vão hoje muito para lá das marcas e para lá da música. É a pessoa ideal para o fazer, para desenvolver esta visão integrada”, explica o Salvador Ribeiro.

Quanto à escolha de Diogo Beja, o CEO do grupo explica que se trata de um profissional que conhece muito bem a Rádio Comercial e o negócio, estando no momento ideal da carreira para dar o salto de diretor adjunto para diretor.

A área editorial segue assim o exemplo da área de negócio, liderada desde setembro do último ano passado por Rita Sobral, que ingressou no grupo como como vice presidente de revenue growth, tendo a seu cargo a área comercial, marketing e eventos.

Em janeiro, a mesma lógica vai ser adotada em mais duas áreas: tecnologia e pessoas. Salvador Ribeiro vai assim nomear um vice presidente para a área de audio platforms e outro para a área de recursos humanos. “Conteúdo, receita, tecnologia e pessoas, são as grandes áreas da operação”, resume.