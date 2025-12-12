Presidenciais: Seguro quer jornais no interior do país por promoverem coesão

"O jornal no interior tem que continuar a chegar para que todos os portugueses sejam tratados por igual", defende o candidato presidencial.

O candidato presidencial António José Seguro mostrou-se esta sexta-feira preocupado com o desleixo e abandono do interior de Portugal e exigiu a continuidade da distribuição dos jornais, considerando que promovem a coesão social.

“O jornal é um elemento de coesão social e só quem não conhece o interior é que não percebe isso, porque um jornal numa barbearia, num café, noutro sítio, é um local de reunião das pessoas que vão ler o jornal e discutir os problemas“, realçou.

Neste sentido, defendeu que “o jornal no interior tem que continuar a chegar para que todos os portugueses sejam tratados por igual“. “Há necessidade de o interior continuar a ter jornais em papel. Há uma parte do interior que está envelhecida que quer ter acesso às notícias e que não consegue de outra maneira que não seja através dos jornais”, realçou.

Seguro defendeu que “o interior precisa de voz e, para ter mais voz, também é preciso que os seus problemas sejam divulgados, noticiados, nos jornais” e se não chegarem ao interior, “naturalmente, também não vão dar notícias do interior“.

O candidato falava aos jornalistas à saída de um encontro com o presidente da Câmara Municipal de Viseu, João Azevedo, vencedor das eleições autárquicas de 12 de outubro e o primeiro autarca do concelho a ser eleito pelo Partido Socialista (PS).