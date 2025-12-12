PS receia “governamentalização da Lusa” e quer ouvir ministro da Presidência no parlamento
"A nossa maior preocupação é o perigo de governamentalização da Lusa", afirmou o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, em declarações aos jornalistas no parlamento.
O PS anunciou que vai pedir a audição parlamentar do ministro da Presidência sobre o futuro modelo de organização institucional Agência Lusa, considerando existir “perigo de governamentalização” da agência noticiosa.
Como “iniciativa imediata”, o PS chamará ao parlamento o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, com a tutela da comunicação social, “para esclarecer o caminho que quer dar à Lusa e em particular à nova forma institucional de governação da agência de notícias“.
