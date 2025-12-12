Quase metade dos espanhóis escondeu tão bem um presente que não conseguiu encontrá-lo antes do dia de Natal

Além disso, de acordo com a «Pesquisa sobre os hábitos de viagem e consumo das famílias na Espanha na época natalina», realizada pela Beruby para a Amazon, oito em cada dez espanhóis antecipam suas compras de Natal, e apenas 18% deixam para as semanas do Natal ou do Dia de Reis. O principal motivo para antecipar as compras é aproveitar descontos e ofertas online (segundo 69% dos inquiridos), mas também para garantir que as encomendas chegam a tempo (37%), bem como para encontrar uma maior variedade de produtos disponíveis (33%).

A pesquisa também revela que os presentes mais populares são os de moda (71%), seguidos pelos de tecnologia (53%) e brinquedos (48%). Nesse sentido, 22% compram estes últimos online porque acreditam que há uma maior seleção e variedade (51%), por comodidade (41%) e porque poupa tempo (50%).

A Amazon destacou que a Loja de Presentes da Amazon inclui opções para cada pessoa, tipo de presente e orçamento. Além disso, a lista anual dos «Brinquedos mais desejados de 2025» facilita a procura do presente. «Na Amazon, os clientes podem fazer as suas compras de Natal facilmente quando e onde quiserem, sem se preocuparem com deslocações e desfrutando de entregas rápidas em casa, cacifo ou ponto de recolha. Além disso, podem antecipar as suas compras com tranquilidade, uma vez que a maioria dos artigos comprados nestes dias pode ser devolvida até 6 de fevereiro”, indicou.

A empresa indicou que envia alguns artigos na sua embalagem original, como parte do seu compromisso de reduzir os resíduos em todas as suas operações. «Desde 2019, mais de mil milhões de envios foram feitos sem embalagem adicional, chegando apenas com a etiqueta de envio. Isto pode ser um problema para manter o segredo, a menos que o cliente solicite uma caixa adicional durante o processo de pagamento (checkout)».

De acordo com o estudo da Kantar para a Amazon, os locais preferidos dos espanhóis para esconder os presentes são variados: armários ou despensas (50%), debaixo da cama (37%), sótão ou mansarda (27%), porta-malas do carro (26%) ou uma mala (25%). Os esconderijos mais originais: caixas de sapatos (18%), gaveta das meias (15%), cesto da roupa suja (7%) e até mesmo o forno e a máquina de lavar (5%). Uma tarefa engenhosa, mas nem sempre eficaz: 73% dos consumidores espanhóis reconhecem ter descoberto o seu próprio presente antes do tempo.

Além de serem escondidos, em muitos casos os presentes viajam. De acordo com a «Pesquisa sobre os hábitos de viagem e consumo das famílias na Espanha na época natalina», seis em cada dez espanhóis afirmam que costumam viajar nessas datas para se reunir com a família e os amigos (77%). Destes, 23% o fazem todos os anos, 27% viajam ocasionalmente e 12% apenas se as circunstâncias o permitirem. A maioria dos espanhóis celebra as festas com a família próxima (82%), seguida da família alargada (32%) e reuniões mistas entre família e amigos (23%).

Na hora de viajar no Natal, a maioria dos inquiridos opta por fazê-lo no seu próprio carro (75%), seguido do avião (32%) e do comboio (25%). E na maioria das viagens, independentemente de onde tenham feito as compras, 76% dos consumidores espanhóis ainda prefere levar os presentes na mala e apenas 20% opta por enviá-los diretamente para o local de destino para viajar mais leve, de acordo com a pesquisa da Beruby para a Amazon.

No caso daqueles que compraram os presentes online, 7 em cada 10 continuam a preferir recebê-los na sua morada habitual, enquanto 1 em cada 3 opta por um ponto de recolha ou Amazon Locker, podendo assim escolher o dia e a hora que melhor se adaptam aos seus planos.

A Amazon lembrou que a sua rede logística cobre 100% dos códigos postais da península, com entregas em mais de 90% dos destinos em apenas dois dias. Os clientes podem enviar e receber as suas encomendas na morada onde vão passar o Natal em qualquer canto de Espanha. «E se quiserem evitar que descubram os seus presentes, podem escolher um ponto de recolha, selecionando a entrega gratuita em Amazon Lockers (cacifos) ou pontos de recolha, onde poderão ir buscar a encomenda quando lhes for mais conveniente».

Além disso, a Amazon colabora com mais de 2.500 empresas locais distribuídas por mais de 900 municípios através do seu programa Hub Delivery, reforçando assim o seu compromisso de levar produtos e oportunidades económicas às zonas rurais de toda a Espanha. Mais de 75% destas empresas estão localizadas em municípios com menos de 30 000 habitantes. Este programa não só permite que as encomendas cheguem a aldeias e bairros de toda a Espanha, como também proporciona um rendimento extra às empresas participantes, entregando encomendas da Amazon aos seus vizinhos.