Shortlist: design português, um carro único e um livro-homenagem

A Bugatti também tem a sua noite de Natal, e num castelo, como deve ser. Mas pode ter uma peça da portuguesa Leitão & Irmão. Esta é a Shortlist desta semana.

Noite de Natal, segundo a Bugatti

No que já se converteu numa tradição de Natal, a marca automóvel francesa Bugatti reuniu os seus clientes em casa para a Soirée de Noël, a sua forma de assinalar o que chamam de “ano histórico”. Este ano, mais de 100 pessoas juntaram-se no Château Saint-Jean, em Molsheim, celebrando os 20 anos do Veyron, um dos ícones do centenário fabricante, e outro protagonista: o Brouillard, a mais recente criação Bugatti.

A mais nova coleção da Leitão & Irmão

Chama-se Pavé, está disponível em ouro amarelo, ouro branco e platina com diamantes e safiras e inspira-se numa antiga técnica de cravação de diamantes (dispondo pedras preciosas lado a lado formando um mante de luz) – é a mais recente criação da joalheira portuguesa Leitão & Irmão.

As mais recentes criações da Munna

Lana e Cutie são as mais recentes criações da Munna, a marca portuguesa de design de interiores fundada em 2008 que tem deixado assinatura por todo o mundo. Feitas à mão no Porto, podem ser personalizadas ao gosto dos clientes. Lana lembra Hollywood e Cutie evoca glamour, e algo de kitsch, combinando pés dourados e uma pelúcia de cores claras.

“Cores Vivas”: quando uma artista plástica se inspira em Gilberto Gil

Ela é artista plástica, ele um dos cantores brasileiros mais importantes. Nádia Taquary, baiana, inspira-se na música de Gilberto Gil para um projeto da coleção 1+1=1, da Vista Alegre. “A peça Cores Vivas nasce de uma leitura poética do legado musical de Gil, em particular da canção homónima, onde a intensidade cromática da Bahia — território de ambos os artistas — emerge como elemento vital, emocional e simbólico”, diz a marca portuguesa.

Uma homenagem a Gérard Castello-Lopes

Obras inéditas do fotógrafo Gérard Castello-Lopes foram resgatadas para o livro “Ph. 14 Gérard Castello-Lopes”, uma edição monigráfica e bilingue que presta homenagem ao fotógrafo português e às muitas décadas de trabalho. Pedro Mexia assina o texto da obra, o mais recente título da série Ph, dedicada à fotografia portuguesa. “Estacionamentos, arranha-céus nova-iorquinos, cabines telefónicas, famílias burguesas, freiras a jogar à bola, telhados embrulhados à Christo, lavoura em frente à Torre de Belém, lezírias, vegetação, escafandristas. Como vemos estas e outras fotografias de Gérard Castello-Lopes? Com que olhar?”