Fisco

Sindicato dos impostos prepara protestos contra Governo sem excluir greves em 2026

  • Lusa
  • 16:59

"A greve, claro, está sempre em cima da mesa”, disse o presidente do STI, Gonçalo Rodrigues, que quer uma resposta para a “enorme falta de pessoal” e o “enorme o envelhecimento dos quadros".

O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) vai preparar ações de protesto, não excluindo convocar greves em 2026 para forçar o Governo a negociar reivindicações laborais e salariais, admitiu esta sexta-feira à Lusa o presidente da estrutura sindical.

A decisão de “ir endurecendo a posição” do sindicato foi discutida durante um plenário de trabalhadores realizado online, no qual participaram mais de 2.000 funcionários da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), adiantou à Lusa o presidente do STI, Gonçalo Rodrigues, no final da reunião.

“Queremos que o Governo abra uma mesa negocial. Preferimos sempre negociar e trabalhar para arranjar soluções do que protestar, [mas] vamos endurecer a nossa posição paulatinamente”, avisou.

A reunião decorreu um dia depois da greve geral marcada pela CGTP e pela UGT, tendo servido para o STI auscultar os trabalhadores sobre os passos a seguir nos próximos meses com o objetivo de levar o executivo de Luís Montenegro a abrir uma mesa negocial que dê resposta ao caderno reivindicativo dos trabalhadores do fisco.

Gonçalo Rodrigues diz que a direção do STI quis ouvir os trabalhadores sobre se deveria “avançar já de imediato para a marcação de greves ou se devia, paulatinamente, ir endurecendo a posição, tentando trazer o Governo à mesa de negociações”. Perante as duas hipóteses, “a maior parte das pessoas considerou que [o sindicato deve] tentar arranjar pontos para o diálogo e ir, ao mesmo tempo, organizando algumas formas de luta”, afirmou.

O líder do STI admite a realização de manifestações, greves à utilização de viaturas próprias pelos trabalhadores e paralisações parciais que causem impacto, como o plenário de hoje, que obrigou ao encerramento temporário de dezenas de repartições de finanças pelo país das 09:00 às 13:00 e causou perturbações no atendimento ao público durante esse período, enquanto decorria a reunião.

“Há muitas questões que poderemos pôr em prática antes da greve. Mas a greve, claro, está sempre em cima da mesa”, insistiu, explicando que, até lá, a realização de “greves parciais em determinadas áreas da AT ou em determinadas regiões” é uma possibilidade.

Gonçalo Rodrigues lembra que “a Direção Nacional [do STI] tem já mandato do Conselho Geral para a marcação de greves por períodos superiores a cinco dias”. O objetivo dos protestos, diz, é que o executivo, “nos próximos dois-três meses, se calhar nem tanto, cumpra a palavra” e negoceie.

Gonçalo Rodrigues afirma que o sindicato quer uma resposta para a “enorme falta de pessoal [no fisco]”, para o “enorme o envelhecimento dos quadros da AT”.

O sindicalista defende igualmente uma alteração na forma “como a AT está a recrutar pessoas para a casa, sem formação e sem o curso específico tributário e aduaneiro, sobrecarregando os colegas que estão a trabalhar e ao mesmo tempo a tentar ensinar”, uma resolução do “problema gravíssimo de falta de material” e do “material completamente obsoleto e desatualizado” (como computadores), bem como a regulamentação do regime da carreira especial de gestão e inspeção tributária e aduaneira.

Relativamente a este último ponto, o representante dos trabalhadores lembra que o decreto-lei de 2019 que definiu esse regime prevê a implementação de um modelo de avaliação permanente dos profissionais das carreiras especiais de inspeção, gestão e auditoria, que ainda se encontra por concretizar, defendendo o sindicato que esse sistema sirva como um mecanismo de aceleração das carreiras.

É para discutir estas revindicações que o STI reclama a abertura de uma mesa negocial. “O nosso objetivo é (…) tentar que o Governo perceba que o confronto é o pior caminho. Mas se a opção do Governo for o confronto, não nos resta alternativa”, avisa Gonçalo Rodrigues.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Sindicato dos impostos prepara protestos contra Governo sem excluir greves em 2026

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Fisco reembolsa 1,21 milhões em juros à Pharol

António Larguesa,

Empresa liderada por Luís Palha da Silva, que nasceu da implosão da antiga Portugal Telecom, antecipa que valor recebido da Autoridade Tributária “terá impacto positivo no resultado do exercício”.