Ideias +M

“Tens tudo para dar resposta ao Natal” é o claim deste ano da Worten

 + M,

A campanha continua a apostar no humor e uma interpretação mais literal da IA como veículo de comunicação, em que o slogan “A Worten tem tudo e mais não sei o quê” marca ainda presença.

A Worten recruta este ano o ChatoGPT, personificado por Ricardo Araújo Pereira, agora no papel de formador, para a sua campanha natalícia. “Tens tudo para dar resposta ao Natal” tem como gancho narrativo a missão de treinar um grupo de jovens Inteligências Artificiais (IAs) para ajudarem a dar resposta a todas as perguntas dos clientes sobre presentes.

A campanha continua a apostar no humor e uma interpretação mais literal da IA como veículo de comunicação, em que o slogan “A Worten tem tudo e mais não sei o quê” marca ainda presença.

“O claim deste ano de que “Na Worten tens tudo para dar resposta ao Natal” reflete o posicionamento da marca como o destino onde há sempre resposta para tudo. É um conceito que reforça o papel da Worten enquanto marca que simplifica a vida dos consumidores — seja na escolha, na compra, na entrega ou na troca dos presentes”, explica Andreia Vaz, head of brand & CX da Worten, citada em comunicado.

A responsável nota ainda que o claim permite reforçar “o posicionamento da marca como o destino onde se encontra tudo para todos” e “é também uma mensagem que traduz o espírito da campanha: num Natal em que todos procuram acertar no presente certo, a Worten é a resposta certa.

O filme conta com a criatividade da FUEL, produção da Krypton, realização de Augusto Fraga e consultoria da Pro(u)d. A campanha multimeios (planeada pela Arena) está presente em TV, rádio, exterior, digital, nas lojas, na app, em worten.pt, nas redes sociais da marca e no catálogo especial de Natal da Worten.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
Seguradoras
Seguradora dos produtos das lojas Worten vai ser comprada

A Domestic & General, subscritora dos seguros de dano e roubo de equipamentos vendidos nas lojas Worten através da corretora MDS, vai ser comprada pela concorrente Asurion.

Francisco Botelho,

Marketing
Nesta Black Friday “é tudo teu” diz Worten em nova campanha

Nesta Black Friday, a Worten promove o passatempo “Saco Com Tudo”, que oferece um “saco” de prémios aos clientes que adivinharem quantos centímetros de fita foram usados para embrulhar um produto.

+ M,

Empresas
Worten dá nova ‘Life’ ao programa fidelização de clientes

Chega esta segunda-feira o programa de fidelização de clientes “Worten Life”, que se liga ao Continente pela primeira vez. COO diz ao ECO que nova CEO britânica permite à empresa “sonhar mais”.

Mariana Bandeira,