“Tens tudo para dar resposta ao Natal” é o claim deste ano da Worten

A campanha continua a apostar no humor e uma interpretação mais literal da IA como veículo de comunicação, em que o slogan “A Worten tem tudo e mais não sei o quê” marca ainda presença.

A Worten recruta este ano o ChatoGPT, personificado por Ricardo Araújo Pereira, agora no papel de formador, para a sua campanha natalícia. “Tens tudo para dar resposta ao Natal” tem como gancho narrativo a missão de treinar um grupo de jovens Inteligências Artificiais (IAs) para ajudarem a dar resposta a todas as perguntas dos clientes sobre presentes.

“O claim deste ano de que “Na Worten tens tudo para dar resposta ao Natal” reflete o posicionamento da marca como o destino onde há sempre resposta para tudo. É um conceito que reforça o papel da Worten enquanto marca que simplifica a vida dos consumidores — seja na escolha, na compra, na entrega ou na troca dos presentes”, explica Andreia Vaz, head of brand & CX da Worten, citada em comunicado.

A responsável nota ainda que o claim permite reforçar “o posicionamento da marca como o destino onde se encontra tudo para todos” e “é também uma mensagem que traduz o espírito da campanha: num Natal em que todos procuram acertar no presente certo, a Worten é a resposta certa.”

O filme conta com a criatividade da FUEL, produção da Krypton, realização de Augusto Fraga e consultoria da Pro(u)d. A campanha multimeios (planeada pela Arena) está presente em TV, rádio, exterior, digital, nas lojas, na app, em worten.pt, nas redes sociais da marca e no catálogo especial de Natal da Worten.