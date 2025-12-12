Pessoas

Teresa Cardoso vai presidir aos portos de Aveiro e da Figueira da Foz

  • Lusa
  • 16:46

Teresa Cardoso, que até às últimas autárquicas presidiu a Câmara de Anadia, será secundada por Rogério Carlos, que foi vice-presidente da Câmara de Aveiro.

A futura administração do Porto de Aveiro e do Porto da Figueira da Foz será presidida por Teresa Cardoso, e terá como vogais Rogério Carlos e Válter Rainho, informou esta sexta-feira fonte portuária.

O novo conselho de administração “iniciará funções a 01 de janeiro (mandato 2026-2028)”, informou a administração portuária, em comunicado, dando conta que as decisões tomadas em assembleia-geral, realizada na quinta-feira.

Maria Teresa Belém Correia Cardoso, que até às últimas eleições autárquicas presidiu a Câmara de Anadia, será secundada por Rogério Paulo dos Santos Carlos, que foi vice-presidente da Câmara de Aveiro, e por Valter Miguel Gaspar Rainho, funcionário da Câmara da Figueira da Foz.

De acordo com o comunicado, a Administração do Porto de Aveiro (APA, S.A.) aprovou também “as contas individuais e consolidadas do exercício de 2024, e os respetivos relatórios de gestão”.

“Além da aprovação das contas, foram igualmente validados a proposta de aplicação de resultados, o Relatório de Governo Societário de 2024 e o Plano de Atividades e Orçamento para o triénio 2025-2027”.

Eduardo Feio, atual presidente do conselho de administração, agradeceu “todo o apoio dos trabalhadores, dirigentes, órgãos sociais, comunidades portuárias, autarquias, e capitães dos Portos e demais autoridades”.

Eduardo Feio teve também palavras de agradecimento para com os membros do Governo que tutelaram o Porto de Aveiro e o Porto da Figueira da Foz, “pelo permanente apoio a todos os projetos e iniciativas desenvolvidas no mandato”.

Especial

