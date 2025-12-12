Guerra na Europa

Ucrânia. UE aprova manter ativos russos imobilizados indefinidamente

  • Lusa
  • 18:19

António Costa anuncia na rede X que a UE cumpriu o "compromisso" de "manter os ativos russos imobilizados até que a Rússia ponha fim à sua guerra de agressão contra a Ucrânia e compense pelos danos".

A União Europeia (UE) aprovou esta sexta-feira, por maioria e com os votos contra da Hungria e Eslováquia, uma decisão para manter os ativos russos imobilizados indefinidamente no espaço comunitário, servindo de base ao empréstimo de reparações à Ucrânia.

Fontes europeias indicaram à Lusa que os embaixadores dos Estados-membros junto da UE deram aval, por procedimento escrito, à manutenção por tempo indefinido do congelamento dos ativos soberanos russos imobilizados devido às sanções europeias à Rússia, que ascendem a 210 mil milhões de euros, numa votação com 25 votos a favor e dois contra (da Hungria e da Eslováquia).

Reagindo através do X, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, apontou que “na reunião de outubro, os líderes da UE comprometeram-se a manter os ativos russos imobilizados até que a Rússia ponha fim à sua guerra de agressão contra a Ucrânia e compense os danos causados” e que hoje a União “cumpre esse compromisso”.

 

