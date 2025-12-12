Em atualização UGT quer negociar nova lei do trabalho “sem traves mestras”
Negociação da nova lei do trabalho vai ser retomada esta terça-feira, tendo o Governo convocado uma reunião com a UGT um dia depois da greve geral.
Um dia depois da greve geral contra a revisão da lei do trabalho, o Ministério do Trabalho chamou a UGT para uma nova reunião, com a central sindical liderada por Mário Mourão a avisar que está disponível para tal, mas é preciso retirar de cima da mesa as traves mestras das quais o Governo tem dito que não quer abdicar.
“A UGT sempre disse que estaria disponível para, no dia seguinte à greve, negociar. É com naturalidade que encaramos a reunião. A nossa expectativa é aquela que tínhamos antes da greve geral. Até propusemos ao Governo que, para suspender a greve, retirasse de cima da mesa a proposta e começasse tudo de novo. Não sei se será essa a disposição do Governo. Iremos ver. O que é necessário é que se inicie um verdadeiro processo negocial sem traves mestras“, afirmou, esta sexta-feira, o secretário-geral adjunto, Sérgio Monte, em declarações transmitidas pela RTP.
(Notícia em atualização)
