Saúde

Vacinas contra a gripe e hepatite A entre os 73 medicamentos com exportação suspensa

  • Lusa
  • 14:12
1

A lista do Infarmed inclui 73 fármacos, mais 13 do que em novembro, que estão com a exportação temporariamente suspensa.

Mais de 70 medicamentos, entre os quais vacinas contra a gripe e hepatite A e fármacos usados para o tratamento da hipertensão, esquizofrenia, transtorno bipolar, estão proibidos desde esta sexta-feira para exportação, segundo uma circular do Infarmed.

A lista divulgada pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) inclui 73 fármacos, mais 13 do que em novembro, que estão com a exportação temporariamente suspensa, segundo a circular informativa da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed).

Esta lista é definida todos os meses e inclui os medicamentos em rutura no mês anterior cujo impacto tenha sido considerado médio ou elevado na saúde pública, bem como outros que estejam a ser fornecidos ao abrigo de Autorização de Utilização Excecional (AUE).

A suspensão da exportação destina-se a assegurar o abastecimento do mercado nacional e aplica-se a todos os intervenientes do circuito, incluindo aos fabricantes. O Infarmed monitoriza diariamente a informação sobre as faltas, as ruturas e as cessações de comercialização, para identificar e evitar situações críticas que possam afetar a disponibilidade dos medicamentos.

A autoridade nacional do medicamento integra a rede europeia de pontos de contacto das autoridades nacionais competentes, da Agência Europeia de Medicamentos (EMA na sigla em inglês) e da Comissão Europeia que, desde abril de 2019, é utilizada para a partilha de informação sobre ruturas de abastecimento e questões de disponibilidade de medicamentos autorizados na União Europeia.

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Vacinas contra a gripe e hepatite A entre os 73 medicamentos com exportação suspensa

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Janelas eficientes e painéis vão ter novo incentivo

Ana Batalha Oliveira,

O Banco de Fomento, em colaboração com a Agência para o Clima, vai lançar um incentivo para que os portugueses possam investir na eficiência das suas casas.

1