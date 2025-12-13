ECO Quiz. Sabe quantos trabalhadores aderiram à greve geral?

Se está a ler esta notícia numa app, aceda aqui ao quiz

A revisão da lei do trabalho esteve no centro da greve geral da quinta-feira passada que deixou o país a duas velocidades. O Governo disse que a adesão por parte dos trabalhadores à greve foi “inexpressiva”. Mas, CGTP e UGT apresentaram outros dados.

As candidaturas para o programa E-Lar abriram na passada quinta-feira. Esta é a segunda fase do programa E-Lar, que abriu pela primeira vez em setembro. Nas primeiras horas em que as candidaturas abriram nem todos conseguirem entrar no site com sucesso. Ainda assim, no primeiro dia foram apresentadas 328 candidaturas em apenas numa hora

O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.