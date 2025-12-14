📹 O que são as carteiras empresariais da UE?

Reduzir a burocracia , permitindo às empresas realizar várias ações como comprovar a sua identidade, assinar e enviar documentos ou comunicar com outras empresas a nível local e europeu são os principais objetivos da carteira digital. Esta iniciativa, que pretende simplificar processos para poupar tempo e dinheiro, faz parte do pacote do Programa Europa Digital e ainda terá de ser aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. Saiba mais detalhes no vídeo.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.