Vídeo

📹 O que são as carteiras empresariais da UE?

1

A Comissão Europeia propôs uma carteira digital para as empresas com objetivo de reduzir processos administrativos e aprofundar a digitalização europeia. O que são estas carteiras?

Reduzir a burocracia, permitindo às empresas realizar várias ações como comprovar a sua identidade, assinar e enviar documentos ou comunicar com outras empresas a nível local e europeu são os principais objetivos da carteira digital. Esta iniciativa, que pretende simplificar processos para poupar tempo e dinheiro, faz parte do pacote do Programa Europa Digital e ainda terá de ser aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. Saiba mais detalhes no vídeo.

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

📹 O que são as carteiras empresariais da UE?

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Bruxelas avança com carteira digital europeia para empresas

Ânia Ataíde,

Comissão Europeia quer reduzir os processos e custos administrativos e propõe uma "carteira" digital unificada a nível europeu para as empresas.