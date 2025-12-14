Comércio

França pede adiamento da assinatura do acordo UE/Mercosul

A França pediu este domingo o adiamento da assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, agendada para 20 de dezembro no Brasil.

A França pediu este domingo o adiamento da assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, agendada para 20 de dezembro no Brasil, e a continuação das negociações sobre medidas de proteção “legítimas” para a agricultura europeia. “Com a cimeira do Mercosul marcada para 20 de dezembro, fica claro, neste contexto, que as condições não estão reunidas para que o Conselho da UE vote a autorização para a assinatura do acordo“, afirmou o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, em comunicado divulgado quatro dias antes da reunião dos chefes de Estado e de Governo da UE em Bruxelas, a última do ano.

Lecornou acrescentou que França “só pode emitir uma declaração definitiva com base em elementos concretos, precisos e operacionais, e não em meros anúncios. Portanto, França solicita que os prazos de dezembro sejam adiados para que os trabalhos possam continuar e medidas de proteção legítimas para a nossa agricultura europeia possam ser garantidas“, concluiu.

A ministra da Agricultura, Annie Genevard, também já tinha sinalizado hoje que um acordo entre a União Europeia e o Mercosul que coloque os agricultores franceses em risco “é impossível“, em declarações à rádio Europe 1. “As exigências da França estão longe de serem aceites. E um acordo que exponha os nossos agricultores é impossível“, disse Annie Genevard.

