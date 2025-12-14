Fundação Ageas anuncia vencedores do Ageas Community Champions

A Fundação Ageas anunciou os dez projetos selecionados na edição deste ano do programa Ageas Community Champions, que reuniu mais de 20 mil votos da comunidade. Cada projeto receberá até três mil euros de financiamento para apoiar iniciativas de impacto social idealizadas por cerca de 70 mediadores da seguradora, que irão ser implementadas ao longo de 2026.

Na região Centro e Grande Lisboa, foram distinguidos projetos como o “Um Muro que Une – Melhorias de Infraestruturas para a Comunidade Artallis”, que prevê a construção de um muro de proteção no Conservatório Artallis de Loures; o “OuriNós – Onde a Empatia Começa a Distância Termina”, destinado a criar uma sala Snoezelen equipada com tecnologia multissensorial para crianças e jovens com deficiência no CRIO – Centro de Reabilitação e Integração Ouriense; e a “Sala de Integração Sensorial Intergeracional AGEAS+”, focada na criação de novos espaços de intervenção no neurodesenvolvimento e perturbações do espetro do autismo na Comdignitatis, em Mafra.

No Norte, o projeto “Judo Sem Barreiras”, do Judo Clube de Valença, pretende implementar aulas de judo adaptado para pessoas com mais de 65 anos. A APPACDM de Gaia foi selecionada com o projeto “Terapia de Impacto”, que visa suprir necessidades de equipamentos, incluindo elevadores, marquesas e material Snoezelen, enquanto o “Partilhar e Crescer – Workshops Inclusivos para Todos”, na Maia, prevê a realização de um ciclo de workshops destinados a pessoas com deficiência intelectual e à comunidade local.

Na região Sul e Ilhas, foram escolhidos projetos como o “Banhos de Amor”, que prevê a modernização das casas de banho do Lar Nossa Senhora do Carmo, em Lagos, instituição que acolhe crianças e jovens em risco; o “Café Memória com ‘Vagar’”, que pretende reforçar a inclusão de pessoas com demência em Évora, no âmbito do projeto nacional da Alzheimer Portugal; e “Estímulo Sensorial – Sala Snoezelen”, da Associação Teia D’Impulsos, voltado à criação de um espaço multissensorial de acesso comunitário em Portimão.

O júri atribuiu ainda uma menção honrosa ao projeto “Vem Viver 60+”, da Associação do Centro Social de Serzedo, em Vila Nova de Gaia.

No primeiro semestre de 2025, o Grupo Ageas emitiu cerca de 1,2 mil milhões de euros em prémios, consolidando uma quota de mercado de 16,1%, de acordo com dados tratados pelo EcoSeguros.