Novo presidente do INEM quer aumentar taxa sobre seguros

A taxa de 2,5% cobrada pelas seguradoras nos prémios emitidos de seguros de Vida, Acidentes, Saúde e Automóvel pode aumentar, admitiu Luís Cabral, novo presidente do INEM, em entrevista ao jornal Público (acesso Pago) .

“O financiamento dos seguros, neste momento, já não cobre as respostas que temos. Vamos ter de rever esse valor”, disse Cabral. Quando inquirido sobre um aumento de 2,5% para 3%, comentou não saber “se os 3% serão o necessário. Penso que, se for pedido esse esforço aos portugueses, deve ser pedido um esforço que nos garanta uma sustentabilidade de funcionamento do sistema a longo prazo”, disse.

Perante a hipótese de essa taxa subir para 3,5%, afirmou que o INEM tem de “salvaguardar os 30 milhões que já foram encaixados na despesa e os aumentos do próximo ano e, por isso, penso que um aumento de meio ponto percentual não será suficiente para garantir a sustentabilidade do sistema a longo prazo”. O aumento, segundo o presidente do INEM, deveu-se a uma revisão do protocolo com a Liga Portuguesa dos Bombeiros, realizada este ano, que implicou um aumento de despesa anual em cerca de 30 milhões de euros.

As taxas cobradas pelas seguradoras e entregues ao INEM, em 2024, ascenderam a 170 milhões de euros, mais de 98% do orçamento do INEM. Um aumento da taxa em 0,5% representa mais 34 milhões de euros a valores do ano passado.