5 coisas que vão marcar o dia

Esta segunda-feira, ao abastecer, os consumidores vão notar uma descida nos preços dos combustíveis. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) divulga também as tarifas de eletricidade para 2026, e realiza-se ainda o debate presidencial entre Henrique Gouveia e Melo e André Ventura. Para além disso, o INE publica as Estatísticas da Construção e Habitação, enquanto o Eurostat divulga dados sobre os jovens que abandonam a educação e a sua participação no mercado de trabalho.

Combustíveis descem esta semana

Quem abastecer o veículo esta segunda-feira pagará 2,5 cêntimos a menos por litro de gasóleo e dois cêntimos a menos por litro de gasolina. O preço passará a ser de 1,554 euros por litro de gasóleo simples e 1,68 euros por litro de gasolina simples 95.

Anúncio das tarifas de eletricidade para 2026

Esta segunda-feira é conhecida a decisão sobre as tarifas de eletricidade para 2026, um momento aguardado pelos consumidores e pelo setor energético. As novas tarifas, que terão impacto direto nas faturas da eletricidade serão anunciadas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), definindo o quadro de preços para o próximo ano. No próximo ano, a ERSE propõe uma subida de 1% no preço regulado da eletricidade em 2026. Com esta atualização, a fatura mensal de um casal com dois filhos deverá aumentar, em média, 37 cêntimos.

Henrique Gouveia e Melo vs. André Ventura

Esta segunda-feira à noite terá lugar, na RTP, o debate para as eleições presidenciais entre o almirante Henrique Gouveia e Melo e o líder do Chega, André Ventura. O último debate está marcado para 22 de dezembro, na TVI, com Gouveia e Melo e Marques Mendes. Ao todo, estão previstos 28 debates televisivos entre os oito candidatos já confirmados às eleições, que se realizam a 18 de janeiro.

Estatísticas da Construção e Habitação nas empresas

Esta segunda-feira, o INE apresenta as Estatísticas da Construção e Habitação referentes a 2024 que revelam dados sobre o número de empresas ativas no setor, o volume de negócios, o emprego gerado e as obras iniciadas ou concluídas em Portugal. Os dados permitem analisar a evolução do mercado da construção, identificar tendências no investimento em habitação e avaliar o impacto económico do setor no país.

Jovens a abandonar a educação e a participação no mercado de trabalho

O Eurostat divulga, esta segunda-feira, dados sobre o abandono escolar e a participação dos jovens no mercado de trabalho em 2024, fornecendo indicadores-chave sobre os desafios enfrentados na transição da escola para o emprego.