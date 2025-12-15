Abreu Advogados integra a consultora Marta Boura

A Abreu Advogados reforçou a equipa com a consultora Marta Boura. A advogada centra a sua prática na área de Direito Digital e regulação financeira.

“A integração na Abreu Advogados representa a oportunidade de aprofundar trabalho jurídico em áreas marcadas por transformações tecnológicas e regulatórias. O percurso que tenho desenvolvido no Direito digital e financeiro encontra aqui um contexto estimulante, orientado para temas emergentes. A forma como a sociedade acompanha esta evolução e valoriza uma cultura de colaboração e inovação foi determinante para a minha decisão”, assume Marta Boura.

Com experiência na assessoria a empresas nacionais e internacionais, a advogada tem acompanhado projetos relacionados com tecnologia, fintech, mercados digitais e enquadramento regulatório, assegurando a definição de estratégias jurídicas para a implementação de soluções tecnológicas, proteção de dados, compliance regulatório e estruturação de operações financeiras inovadoras.

Em paralelo, Marta Boura tem desenvolvido atividade em matérias de Project Finance e Energia, participando em operações de financiamento e estruturação de investimentos com impacto em setores estratégicos como infraestrutura e energia. A sua prática inclui a negociação e elaboração de contratos, análise de riscos e aconselhamento regulatório em operações de elevado valor.