ActiveCap investe dois milhões em empresa especializada em software de faturação

A ActiveCap investiu cerca de dois milhões de euros na T&T – Telemática e Tecnologias de Informação, uma empresa especializada em software de faturação e soluções de gestão empresarial. Investimento visa acelerar o crescimento e ajudar a empresa a escalar, posicionando-se como um dos principais operadores nacionais em software de faturação para PME.

O investimento, realizado através do fundo ActiveCap I&D II, “permitirá impulsionar a evolução tecnológica do software de faturação, expandir significativamente o conjunto de funcionalidades e reforçar a equipa técnica” da empresa portuguesa fundada em 1991, adianta a capital de risco em comunicado.

Segundo o mesmo comunicado, nas últimas três décadas, a empresa adquirida consolidou a sua presença no mercado, destacando-se com o produto KeyInvoice, a sua plataforma de faturação online, utilizada por milhares de empresas de vários setores de atividade.

O investimento tem como objetivo ajudar a empresa a “disponibilizar uma solução ainda mais abrangente, preparada para escalar e acompanhar a diversidade e o ritmo de crescimento dos diferentes setores do mercado português“, permitindo entrar “numa nova fase de crescimento, fortalecendo a sua competitividade e capacidade de resposta num mercado cada vez mais digital e exigente”.

“Estão criadas as condições ideais para o desenvolvimento e implementação das novas funcionalidades pensadas para o Keyinvoice bem como os novos produtos complementares já idealizados. Temos a forte convicção de que os mesmos serão muito diferenciadores e úteis para as PME’s, estando previsto o seu lançamento para meados de 2026″, realça José Vale, promotor da iniciativa e representante do Fundo para o crescimento do negócio, citado no comunicado.

Pedro Correia da Silva, partner da ActiveCap, destaca que a T&T “pode continuar a expandir a atividade neste segmento em claro crescimento na Europa. O investimento da ActiveCap permitirá acelerar a inovação, ampliar funcionalidades e posicionar a empresa como um dos principais players nacionais em software de faturação para PME”.

Do lado da T&T, Paulo Marques, fundador e CEO, nota que a “T&T e a sua equipa abraçam uma nova realidade tecnológica ao integrar este projeto e realçam a importância do investimento da ActiveCap agradecendo a confiança em nós depositada para a consequente execução futura”.